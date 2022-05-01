Какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы избавиться от лишних сантиметров

Не секрет, что для стройной фигуры одних физических нагрузок мало. Важно уделять внимание здоровому и сбалансированному питанию. Сегодня мы расскажем, о каких продуктах стоит забыть, чтобы этим летом хвастаться плоским животом и тонкой талией.

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Помните, что в рационе должны преобладать белок, клетчатка и здоровые жиры.

Как правильно питаться, чтобы быстро похудеть к лету

Диетологи рекомендуют забыть о плавленом сыре и твороге с добавками, так как последние способствуют накоплению брюшного жира. К набору веса приводит также потребление сладких газированных напитков с большим содержанием фруктозы и искусственных красителей.

Хлебобулочные изделия, включая изготовленные из твердых сортов пшеницы, даже в небольших количествах абсолютно несовместимы со стройной фигурой. Если уж совсем не выходит забыть о хлебе, выбирайте выпечку из муки грубого помола или ржаной.

На пути к стройной фигуре следует избавиться от алкогольных напитков, а также обработанных мясных продуктов. Во время диеты питайтесь отваренным мясом и употребляйте суточную норму воды.

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