Художница рассказала о работе над своим внешним видом

Соня Морозюк показала, как изменилась ее фигура после похудения на 25 кг instagram.com/sonya.moroziuk

Украинская художница Соня Морозюк, которая 22 августа празднует 26-летия, высказалась о работе над собой после скандального расставания с женихом Романом Гринкевичем. Накануне дня рождения девушка рассказала о похудении.

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На своей странице в инстаграм в разделе сторис Соня призналась, что начала активно заниматься спортом, чтобы быть довольной своим внешним видом. По словам знаменитости, ей уже удалось избавиться от 25 лишних килограмм.

Морозюк запостила коллаж из трех фото, сделанных после тренировок, чтобы продемонстрировать изменения своего тела. Художница добавила, что похудение — этот только результат ее труда в спортзале, поскольку она не соблюдает правила правильного питания.

«У меня позади минус 25 кило. Я не верю в генетику, но раньше очень верила, как и в широкую кость. Просто однажды очень устала от желания надевать шорты и не пробегать мимо зеркала с закрытыми глазами. Верю только в ежедневный труд. И так не только с телом. Здесь я могла написать, что главное — это питание, но зачем вам врать, если я не соблюдаю это правило. Пока что», — поделилась она.

Соня Морозюк похудела на 25 кг instagram.com/sonya.moroziuk

Соня Морозюк похудела на 25 кг instagram.com/sonya.moroziuk

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