Дорофеева показала селфи из больницы и сообщила о проблемах со здоровьем
Певица обратилась к медикам после премьеры клипа «Нітрогліцерин»
Одна из самых популярных украинских исполнительниц современности Надя Дорофеева (DOROFEEVA) спустя день после успешной премьеры нового трека «Нітрогліцерин» сообщила фанам, что у нее возникли проблемы со здоровьем.
Читай также: После 3 лет отношений: Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц впервые вместе вышли на красную дорожкуНа своей странице в инстаграм в разделе сторис звезда сцены запостила селфи, где она позировала на больничной койке в сером топе и зеленой кепке. «Любишь много танцевать, люби и лечиться», — подписала она фото.
Дорофеева не стала озвучивать причины обращения к медикам, однако в публикации отметила аккаунт ортопедического и травматологического центра в Киеве.
Дорофеева в больнице instagram.com/nadyadorofeeva
Ранее мы писали, что Квиткова в крошечном бикини похвасталась отдыхом на яхте.