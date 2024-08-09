Певица обратилась к медикам после премьеры клипа «Нітрогліцерин»

Дорофеева показала селфи из больницы и сообщила о проблемах со здоровьем instagram.com/nadyadorofeeva

Одна из самых популярных украинских исполнительниц современности Надя Дорофеева (DOROFEEVA) спустя день после успешной премьеры нового трека «Нітрогліцерин» сообщила фанам, что у нее возникли проблемы со здоровьем.

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На своей странице в инстаграм в разделе сторис звезда сцены запостила селфи, где она позировала на больничной койке в сером топе и зеленой кепке. «Любишь много танцевать, люби и лечиться», — подписала она фото.

Дорофеева не стала озвучивать причины обращения к медикам, однако в публикации отметила аккаунт ортопедического и травматологического центра в Киеве.

Дорофеева в больнице instagram.com/nadyadorofeeva

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