Кенсингтонский дворец выпустил заявление о состоянии здоровья принцессы Уэльской

Кенсингтонский дворец объявил о госпитализации невестки Чарльза III. На официальной странице принца и принцессы Уэльских в Инстаграм сообщается, что 16 января Кейт Миддлтон отправилась в больницу для хирургического вмешательства на брюшной полости.

Операция прошла успешно, и ожидается, что Миддлтон проведет в больнице еще 10-14 дней. Судя по нынешним медицинским рекомендациям, жена принца Уильяма вряд ли вернется к королевским обязанностям до Пасхи. Также в заявлении говорится, что Кейт предпочла оставить свой диагноз в тайне.

«Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить для своих детей как можно больше нормальности; и ее желание, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной. Поэтому Кенсингтонский дворец будет предоставлять обновленную информацию о ходе работы Ее Королевского Высочества только тогда, когда появится важная новая информация, которой можно поделиться. Принцесса Уэльская хочет извиниться перед всеми заинтересованными сторонами за то, что ей приходится отложить предстоящие мероприятия. Она надеется восстановиться на работе как можно больше и как можно скорее», — написано в сообщении.

