Летом у Народного артиста обнаружили врожденный порок сердца

Блогерша, предпринимательница и концертный директор Екатерина Репяхова сообщила, что ее муж Виктор Павлик отказался от хирургического вмешательства на сердце и объяснила, почему он принял такое решение. В июле врачи обнаружили, что один из клапанов в сердце Народного артиста прекратил выполнять свою функцию. Изначально операция по замене клапана на искусственный была запланирована на осень.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис Репяхова рассказала, что такой же врожденный порок сердца есть и у мамы певца, которой сейчас более 80-ти лет. Павлик чувствует себя хорошо и не видит смысла делать сейчас операцию. Он верит, что проживет такую же долгую жизнь, как его родственница.

«Его ничего не смущает по здоровью. И никогда не смущало. То, что у него нашли в сердце — случайность. Он вообще с другим запросом шел. У его мамы порок сердца и она живет больше 80 лет. Он считает, что и он так же проживет, как его мама», — написала Екатерина.

Виктор Павлик отказался от операции на сердце Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Екатерина Тышкевич попала в реанимацию с сепсисом.