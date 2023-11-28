Оля Полякова отправилась отдыхать на Занзибар со старшей дочерью Машей.

Ольга Полякова отправилась на отдых на Занзибар со своим первенцем, дочерью Марией. Решение членов семьи посетить африканский остров было спонтанным. Там они будут около шести дней.

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Отдых певицы омрачило ухудшенное самочувствие. В инстаграм-историях она опубликовала видео, в котором отметила:

"Разболелась голова так, что я даже глаза не могу открыть. Не знаю, что это творится. Какая-то такая боль вроде мигрени, но у меня их никогда не бывает".

Источник: instagram polyakovamusic

Далее блондинка решила уколоть себе в седалищный участок обезболивающее. "Да еще и по обе стороны", – добавила дочь за кадром.

"Теперь у меня не голова болит, а задница!" – воскликнула на кровати Оля и засмеялась.

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

В конце концов Поляковой полегчало. В одном из следующих роликов она добавила, что воспользовалась еще одним препаратом. По словам исполнительницы, она всегда берет на отдых несколько медицинских средств. Певица предположила, что ухудшения самочувствия могло быть связано с давлением или погодными изменениями.

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

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