Ольга Полякова отправилась на отдых на Занзибар со своим первенцем, дочерью Марией. Решение членов семьи посетить африканский остров было спонтанным. Там они будут около шести дней.

Читай также: Мишина показалась в мини-юбке и поведала о женском здоровье

Отдых певицы омрачило ухудшенное самочувствие. В инстаграм-историях она опубликовала видео, в котором отметила:

"Разболелась голова так, что я даже глаза не могу открыть. Не знаю, что это творится. Какая-то такая боль вроде мигрени, но у меня их никогда не бывает".

Источник: instagram polyakovamusic

Далее блондинка решила уколоть себе в седалищный участок обезболивающее. "Да еще и по обе стороны", – добавила дочь за кадром.

"Теперь у меня не голова болит, а задница!" – воскликнула на кровати Оля и засмеялась.

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

В конце концов Поляковой полегчало. В одном из следующих роликов она добавила, что воспользовалась еще одним препаратом. По словам исполнительницы, она всегда берет на отдых несколько медицинских средств. Певица предположила, что ухудшения самочувствия могло быть связано с давлением или погодными изменениями.

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Читай также: Неплях в боди показала увечья после фотосета на Мертвом море

Ранее мы писали, что шарик в груди обнаружила звезда "Крепостной" Наталка Денисенко.

Читайте Ivona.ua в Google News