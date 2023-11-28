Полякова сообщила о внезапном заболевании в Танзании и показала укол
Ольга Полякова отправилась на отдых на Занзибар со своим первенцем, дочерью Марией. Решение членов семьи посетить африканский остров было спонтанным. Там они будут около шести дней.
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Отдых певицы омрачило ухудшенное самочувствие. В инстаграм-историях она опубликовала видео, в котором отметила:
"Разболелась голова так, что я даже глаза не могу открыть. Не знаю, что это творится. Какая-то такая боль вроде мигрени, но у меня их никогда не бывает".
Источник: instagram polyakovamusic
Далее блондинка решила уколоть себе в седалищный участок обезболивающее. "Да еще и по обе стороны", – добавила дочь за кадром.
"Теперь у меня не голова болит, а задница!" – воскликнула на кровати Оля и засмеялась.
Источник: instagram polyakovamusic
Источник: instagram polyakovamusic
В конце концов Поляковой полегчало. В одном из следующих роликов она добавила, что воспользовалась еще одним препаратом. По словам исполнительницы, она всегда берет на отдых несколько медицинских средств. Певица предположила, что ухудшения самочувствия могло быть связано с давлением или погодными изменениями.
Источник: instagram polyakovamusic
Источник: instagram polyakovamusic
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