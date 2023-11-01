Как питается актриса, чтобы всегда быть стройной

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина поделилась с подписчиками секретами своей стройности. Поддерживать прекрасную физическую форму 34-летней звезде сериала «Крепостная» и проектов «Холостячка», «Танцы со звездами» и «Я люблю Украину» помогает не только спорт, но и правильное питание.

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На своей странице в Инстаграм Мишина рассекретила, какие продукты внесла в свой ежедневный рацион. По словам знаменитости, она ест рыбу, морепродукты, яйца, творог, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и крупы.

Также Ксения призналась, что не считает каллории, а ее вес сейчас составляет около 50 килограмм при росте 168 сантиметров.

Вес и рост Ксении Мишиной Фото: instagram.com/misha.k.ua

Как питается Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua

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