Кулинар поделилась методами борьбы с депрессией

Бывший судья кулинарного шоу «МастерШеф» Татьяна Литвинова рассказала, что делать, когда наступила посленовогодняя депрессия. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором поделилась методами борьбы с депрессией после новогодних и рождественских праздников.

«Перед Новогодними каникулами мы пребываем в состоянии эйфории, ну конечно! Ожидание чуда и все такое… но все это оборачивается ежедневными застольями в обнимку с вседозволенностью. А заканчивается, испорченным настроением после контрольного взвешивания!», – написала под фото Литвинова.

Посленовогодняя депрессия: что делать?

По словам Татьяны, с депрессией бороться легко, главное знать проверенные методы.

ТОП-5 способов борьбы с депрессией от Татьяны Литвиновой

1. Знайте, ещё ни один человек не проснулся 1 января совершенно другим. Мы все те же что и 31-го. Завышенные ожидания, это утопия! Принимаем себя любыми и любим.

2. Уделив большое количество времени близким и родне, помните, что это можно делать не раз-два в году, а гораздо чаще. Станьте главным, кто собирает большую семью в одном пространстве, тогда чувство одиночества и не нужности будет не знакомо каждому из них и вам в том числе!

3. Похвалите себя за эти дни! Даже если вы валялись в обнимку с подушкой, смотря сериалы! Ведь каникулы для того и созданы, чтобы набраться сил и немного полениться!

4. Составьте план и карту желаний! Когда цели определены, легче найти ориентиры в системе координат. Расписание – злейший врач депрессии.

5. Покупайте себе продукты повышающие выработку серотонина – чёрный шоколад, цитрусовые, йогурт (без подсластителей), бананы, чеснок и лук, белую морскую рыбу, твёрдый сыр, икру морских видов рыбы, индейку, крольчатину.

Отметим, что продукты блокирующие выработку серотонина, – любой алкоголь в больших количествах, белый хлеб, напитки с кофеином и белый рис.

6. И ещё, чаще выбирайтесь на свежий воздух и занимайтесь спортом ну и сексом конечно.

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