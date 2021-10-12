Дитина кашляє, чоловік скаржиться на біль у спині, а на роботі черговий аврал? Знайома ситуація! Зберегти здоров`я найрідніших й не підставити колег своїм «лікарняним» — місія цілком здійсненна, просто треба знати місця, де візьмуть частину обов`язків працюючої мами на себе.

Ліки і лікар в одному місці

Мова не про агентство домашнього персоналу і навіть не про медичний центр. Бебісітер коштує шалених грошей, а для походу до лікаря потрібен час, якого у вас немає. А от півгодини на відвідування сайту, де можна отримати консультацію «сімейника» та одразу замовити призначені ним ліки, завжди знайдеться, принаймні тоді, коли близькі вкладуться спати.

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Після спілкування з лікарем і отриманих рекомендацій, можна швидко замовити рекомендовані ліки, провести оплату карткою і наступного дня їх принесуть прямо додому. Доставка безкоштовна! До речі, отримати їх можуть і ваші близькі, коли мама на роботі.

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Обирати є з чого!

На сайті представлена 21 тисяча товарів. Усі лікарські засоби сертифіковані і надходять в аптечну мережу виключно від ліцензованих постачальників, а зберігаються — на аптечних складах, де суворо контролюється температурний режим та терміни придатності. Отже, ані контрабандних препаратів, на які так часто жаліються в соцмережах, ані прострочених ліків з недоведеною ефективністю, ви не зустрінете на сайті Аптека 9-1-1. Професійні провізори, «по той бік екрану», допоможуть підібрати аналоги препаратів за меншою ціною та підкажуть відповідь на будь-яке питання: дозування для дітей та людей літнього віку, рекомендовані умови зберігання, а також сумісність лікарських засобів тощо.

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