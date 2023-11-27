Самые красивые рождественские ярмарки Европы в 2023 году и сколько они будут работать.

Между рождественскими ужинами, подарками и колядками существует долгожданная рождественская традиция, которая привлекает тысячи посетителей в различные великолепные города по всей Европе.

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Европейские рождественские ярмарки – это нечто особенное, чего вы не найдете больше нигде в мире во время праздничного сезона. Благодаря очаровательному сочетанию деревянных шале, региональной кухни, катков и уникальной тематики эти рождественские ярмарки превращают европейские города в очаровательные зимние направления для друзей, семей и путешественников, желающих в отпуске окунуться в культуру.

Ниже мы собрали некоторые из самых потрясающих рождественских рынков Европы 2023 года.

Рождественский Загреб, Хорватия

Рождественские ярмарки в Европе; фото: happy.rentals

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Адвент-фестиваль в Загребе три года подряд выигрывал награду «Лучший рождественский рынок» по версии European Best Destinations в 2016-2018 годах. Итак, что же делает рождественскую ярмарку в Загребе особенной?

Это атмосфера рынка в стиле ретро и особые темы, которые меняются из года в год. В сочетании с винтажной атмосферой средневекового верхнего города вы сразу же перенесетесь в 70-е годы на рождественской ярмарке в Загребе. С гигантским катком и киосками с ремесленными изделиями, которые идеально подходят для приобретения уникальных рождественских подарков. Главный рынок расположен на красивой площади Бана Йосипа Елачича. Но по всему городу есть десятки других рынков, которыми можно насладиться и исследовать.

Глинтвейн и горячий шоколад, которые являются основными продуктами на любой рождественской ярмарке в Европе, согреют вас и в Загребе. Но именно традиционные лакомства, такие как острая колбаса, Сарма (сербские голубцы), Фритуле (оладьи в шоколаде) и сливовица, делают рынок поистине незабываемым.

Когда: 2 декабря 2023 г. – 7 января 2024 г.

Рождественский рынок Брюгге, Бельгия

Рождественские ярмарки в Европе; фото: happy.rentals

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Романтический город Брюгге демонстрирует не менее романтическую атмосферу во время Рождества, когда он становится красивее и атмосфернее. Как только рождественские ярмарки украшают две его площади: знаменитую Гроте-Маркт, где расположена Колокольня, и Симона Стевина, который чаще всего посещают местные жители, город становится идеальным местом для наслаждения сезонными праздниками.

Рождественские ярмарки Брюгге полны прилавков с восхитительными региональными блюдами, такими как классические бельгийские вафли, Glühwein (горячее вино), Jenever и неотразимые традиционные сладости, такие как Cuberdons или Neuzeres (конусообразные бельгийские конфеты, которые похожи на носики) и нежный тортик Nougat cake. Если вы находитесь там с кем-то особенным, то катание на коньках в Минневатер (прозванном «Озером любви») или исследование живописного лабиринта системы каналов Брюгге — вот где все становится похожим на сказку.

Когда: с 24 ноября 2023 г. по 7 января 2024 г.

Рождественский рынок Мерано, Италия

Рождественские ярмарки в Европе; фото: happy.rentals

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Курортный город Мерано, более австрийский, чем итальянский по своей атмосфере, имеет одно из самых уникальных мест.

Рождественский рынок Мерано представляет собой ряд сверкающих шале, окруженных заснеженными горами, и омолаживающими Терме Мерано с 15 крытыми бассейнами. Рынок предлагает так много вкусностей, от поделок и аксессуаров до глинтвейна и вкуснейших тортов Зюдтироль, что посетители просто избалованы выбором. Но остерегайтесь Крампусов, которые бродят по этим рождественским ярмаркам и могут напугать вас из ниоткуда, даже когда вы наслаждаетесь вином или горячим шоколадом!

Помимо основных рождественских рынков, в Мерано есть множество других рынков, таких как рынки текстиля, ювелирных изделий, керамики и стекла, которые идеально подходят для тех, кто предпочитает традиционные подарки. Кроме того, с 1 по 10 декабря внутри средневекового замка Тироль будут открыты рынки, на которые обычно есть входной билет, но в эти дни вы можете войти в замок бесплатно!

Когда: с 24 ноября 2023 г. по 6 января 2024 г.

Рождественский рынок Любляны, Словения

Рождественские ярмарки в Европе; фото: happy.rentals

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Будучи верными своей репутации зеленого туристического направления, рождественские ярмарки в Словении также способствуют развитию экологически чистых путешествий. Среди очаровательной атмосферы рождественских огней и рядов традиционных прилавков Рождественская ярмарка в Любляне поддерживает экологически чистые путешествия, поддерживая малый и местный бизнес и продвигая политику нулевых отходов во время путешествий.

Рождественская ярмарка Любляны расположена вдоль набережной Любляницы, на главной площади города, живописной площади Прешерна. Рынок имеет множество особенностей, которые делают его уникальным: «Земля льда» — мероприятие, посвященное ледяным и снежным скульптурам; «Волшебный лес» — творческая мастерская по экологичному новогоднему декору; Органное измельчение; словенская классика, медовый шнапс (ликер с медовым вкусом) и катание на коньках на ледовой фэнтези Любляна в парке Звезда.

Когда: с 1 декабря 2023 г. по 2 января 2024 г.

Рождественский рынок Лугано, Швейцария

Рождественские ярмарки в Европе; фото: happy.rentals

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Если вы планируете более короткую поездку в город, то Лугано, швейцарский город со средиземноморским колоритом, – это то, что вам нужно! Рождественские ярмарки Лугано, расположенные на юге Швейцарии, оживают, когда 1 декабря в городе впервые зажигаются рождественские огни. Рынок расположен на двух площадях: ренессансной площади Реформі и Пьяцца Маркони, а также вдоль элитной торговой улицы Виа Насса. Ожидайте найти уникальные подарки ручной работы и киоски, где подают местные блюда, такие как колбасы, крендели, сосиски и картофель в запеканке, которые можно дополнить традиционными рождественскими блюдами!

Когда: с 30 ноября 2023 г. по 24 декабря 2023 г.

Рождественский рынок Шамони, Франция

Рождественские ярмарки в Европе; фото: happy.rentals

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Отпразднуйте праздничный сезон в Шамони на очаровательной рождественской ярмарке, которая станет восхитительным событием для всех. Исследуйте очаровательные улочки рынка и будьте очарованы мастерством местных ремесленников. Откройте для себя широкий выбор товаров: от фирменных блюд Верхней Савойи до рождественских украшений и уникальных подарков.

Среди деревянных шале вас ждет множество предложений, включая кондитерские изделия, шоколад, региональные продукты, вина и многое другое, а рождественские парады добавляют волшебства празднованию. Рынок расположен в пешеходном центре Шамони, его киоски и шале украшают улицы и площади, такие как авеню Мишель Кроз, площадь Бальма и набережная Сен-Жан-д'Арв.

Когда: с 15 декабря 2023 г. по 31 декабря 2023 г.