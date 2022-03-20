День весеннего равноденствия символизирует новое начало

Весеннее равноденствие 2022: что можно и нельзя делать unsplash.com

День весеннего равноденствия в 2022 году приходится на воскресенье, 20 марта. Точное время – 17:33 по Киеву. Ivona решила рассказать, как принято проводить день весеннего равноденствия, что можно, а что нельзя делать.

Весеннее равноденствие: история и традиции

Равноденствие – это астрономическое явление, при котором центр Солнца в движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Весеннее равноденствие – это день обновления, раньше люди в этот праздник начинали новый жизненный цикл. Несмотря на то, что равноденствие обозначает равенство, эзотерики делают акцент на том, что в этот день все происходит рост.

У древних цивилизаций, в частности у греков, римлян и персов День весеннего равноденствия считался началом нового года. Этот день еще называли Остара и Эостра. Предположительно, это имя древнегерманского существа, которое связано с приходом весны и пробуждением. Название остара носил и месяц апрель. Кстати, главными символами богини Остары были кролик и яйцо, которые позже стали символами Пасхи.

Весеннее равноденствие 2022: что можно и нельзя делать

Что нужно сделать в день весеннего равноденствия:

Уборку в месте проживания

Избавиться от всего ненужного и старого

Составить список дел и целей

Загадать желание, запишите его на листке бумаги и спрячьте его

Молиться или медитировать

Избавиться от плохих мыслей

Заварить чай с медом и травами

Покормите птиц зернами

Если есть возможность сварите яйца.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия:

выяснять отношения и злиться

грустить

унывать.

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