Весеннее равноденствие 2022: что категорически нельзя делать
День весеннего равноденствия в 2022 году приходится на воскресенье, 20 марта. Точное время – 17:33 по Киеву. Ivona решила рассказать, как принято проводить день весеннего равноденствия, что можно, а что нельзя делать.
Весеннее равноденствие: история и традиции
Равноденствие – это астрономическое явление, при котором центр Солнца в движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Весеннее равноденствие – это день обновления, раньше люди в этот праздник начинали новый жизненный цикл. Несмотря на то, что равноденствие обозначает равенство, эзотерики делают акцент на том, что в этот день все происходит рост.
У древних цивилизаций, в частности у греков, римлян и персов День весеннего равноденствия считался началом нового года. Этот день еще называли Остара и Эостра. Предположительно, это имя древнегерманского существа, которое связано с приходом весны и пробуждением. Название остара носил и месяц апрель. Кстати, главными символами богини Остары были кролик и яйцо, которые позже стали символами Пасхи.
Весеннее равноденствие 2022: что можно и нельзя делать
Что нужно сделать в день весеннего равноденствия:
- Уборку в месте проживания
- Избавиться от всего ненужного и старого
- Составить список дел и целей
- Загадать желание, запишите его на листке бумаги и спрячьте его
- Молиться или медитировать
- Избавиться от плохих мыслей
- Заварить чай с медом и травами
- Покормите птиц зернами
- Если есть возможность сварите яйца.
Что нельзя делать в день весеннего равноденствия:
- выяснять отношения и злиться
- грустить
- унывать.
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