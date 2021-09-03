Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 4 сентября.

Запреты дня 4 сентября 2021: что нельзя делать на Агафона Огуменника freepik.com

В субботу, 4 сентября 2021 года, православная церковь почитает память мученика Агафоника Никомидийского. В народном календаре праздник прозвали «Агафоном», «Агафоновым днем», «Анафоном Огуменником» и «Потехами лешего».

Что нельзя делать на Агафона Огуменника 4 сентября 2021?

дарить и принимать подарки (будут преследовать неприятности)

подметать или мыть пол (по поверью, это может «освободить» жилище от добрых сил)

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долго работать на кухне ходить босиком по траве

брать и давать деньги в долг

громко веселиться

ходить в лес

выходить на улицу после захода солнца

Приметы и традиции на Агафона Огуменника 4 сентября 2021

По старинным поверьям, на Агафона разгуливала нечистая сила, в первую очередь лешие. Поэтому в этот день старались не ходит в лес. Молодым людям и вовсе запрещалось покидать дом после заката. А вот мужчины постарше ночью выходили охранять снопы от проделок мифических существ. Для этого они одевали тулуп наизнанку, обвязывали голову полотенцем и садились в круг, который очерчивали кочергой.

Хозяйки же задабривали леших с помощью вкусных пирогов. Выпечку раскладывали по углах в доме и всех помещениях во дворе. Женщины верили, что, отведав угощение, леший не навредит хозяйству.

Также в этот день было принято читать молитвы о защите от болезней и сглаза.

4 сентября наши предки наблюдали за природой, чтобы составить прогноз погоды на осень и зиму.

Солнечный день обещал теплую осень.

Туман в солнечных лучах быстро рассеивается — это к длительной хорошей погоде.

Плохой урожай грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме.

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Паутинка 4 сентября летает — снег не скоро выпадет. Если низко летит, то это к теплой зиме, высоко – к холодной.

Если в этот день холодно и дождливо, то зима будет ранней и морозной.

Если слышен шум птиц, то бабье лето будет долгим.

Другие праздники 4 сентября 2021

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Международный день стервятника

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Именины 4 сентября 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Агафоник, Акиндин, Александр, Алексей, Анфуса, Ариадна, Афанасий, Боголеп, Василий, Гавриил, Горазд, Евлалия, Зинон, Зотик, Иван, Иерофей, Иларион, Ириней, Исаакий, Макарий, Михаил, Неофит, Ор, Оропс, Парфений, Севериан, Феликс, Феодор, Феодора, Феопрепий, Харисим.

По католическому - Екатерина, Моисей, Розалия.

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