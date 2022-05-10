Запреты дня 11 мая 2022: что нельзя делать на Максимов день
В среду, 11 мая 2022 года, православные христиане чтут память апостола Иасона и святого мученика Максима Сосипатра. В народе этот день прозвали Максимовым днем, Максимом-Березосоком и Максимом и Ясоном.
Что нельзя делать на Максимов день 11 мая 2022?
- стричь волосы и ногти, а также прокалывать уши
- на 11 мая назначать помолвку
- заниматься ремонтом в доме и любыми перестановками
- лениться
- отказывать тем, кто нуждается в помощи
Приметы и поверья на Максимов день 11 мая 2022
В это день наши предки заготавливали березовый сок. Считалось, что на Максима он обладал целебными свойствами.
11 мая существовала традиция, согласно которой в этот день обязательно нужно было умыться теплой водой. Люди верили, что так можно смыть с себя все болезни и несчастья.
Читайте также: Евровидение-2022: прогноз букмекеров на первый полуфиналТеплый ветер на Максимов день также мог исцелять, вселившись в ладанку. Больной должен был искупаться в дождевой воде, а после этого на него надевали ладанку.
11 мая люди проводили вечер в семейном кругу и просили прощения друг у друга за старые обиды.
Народные приметы на Максимов день предсказывали, какой будет погода в ближайшие месяцы. Так, если 11 мая бабочки попрятались под крышей, то стоит ждать ветра и похолодания. Яркий восход солнца обещал теплые летние дни. Южный ветер в этот день говорит о том, что летом будет много гроз. Если ночь звездная и теплая — это к обильному урожаю.
Другие праздники 11 мая 2022
- Праздник желудка, День «Ешь всё, что хочешь»
- День глаженых шнурков
- День ожидания Мэри Поппинс
- Всемирный день осведомлённости об эгоизме
- Всемирный день ориентирования
- Всемирный день управления объектами
- День любви к природе
Именины 11 мая 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
По католическому — Эстелла, Мира, Игнатий, Мамерт, Франциск.
Памятные даты, годовщины и события 11 мая
1811 — В Сиаме (нынешний Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры, давшие название в дальнейшем «сиамским близнецам».
1907 — В Киеве основано Украинское научное общество.
1916 — Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности.
1920 — Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.
1927 — образована Американская академия киноискусств.
1928 — в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.
1944 — Государственный Комитет Обороны CPCP постановил депортировать крымских татар на восток СССР.
1949 — в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат Polaroid.
1949 — Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.
1970 — в Мариуполе открыта первая троллейбусная линия.
2014 — Псевдореферендумы на Донетчине и Луганщине о самоопределении ДНР и ЛНР.
2021 — в Казани произошла стрельба в школе, в результате которой погибли 9 человек. Нападающий (19-летний Ильназ Галявиев) был задержан.
Кто родился 11 мая
1720 — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.
1864 — Этель Лилиан Войнич, английская писательница, переводчица украинских произведений.
1892 — Маргарет Рутерфорд, английская актриса, обладательница премии «Оскар».
1904 — Сальвадор Дали, испанский художник.
1916 — Камило Хосе Села, испанский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии.
1918 — Ричард Фейнман, американский физик-теоретик, один из создателей квантовой электродинамики, лауреат Нобелевской премии.
1932 — Валентино Гаравани, итальянский модельер, дизайнер одежды, второй представитель династии.
1963 — Константин Меладзе, российский и украинский композитор, музыкальный продюсер.
1963 Наташа Ричардсон, английская актриса.
1966 — Кристоф Шнайдер, немецкий музыкант, барабанщик группы Rammstein.
1978 — Летиция Каста, французская модель и актриса.
1988 — Агния Дитковските, российская актриса литовского происхождения.
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