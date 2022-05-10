Ччего категорически нельзя делать на Максима-Березосока

Запреты дня 11 мая 2022: что нельзя делать на Максимов день freepik.com

В среду, 11 мая 2022 года, православные христиане чтут память апостола Иасона и святого мученика Максима Сосипатра. В народе этот день прозвали Максимовым днем, Максимом-Березосоком и Максимом и Ясоном.

Что нельзя делать на Максимов день 11 мая 2022?

стричь волосы и ногти, а также прокалывать уши

на 11 мая назначать помолвку

заниматься ремонтом в доме и любыми перестановками

лениться

отказывать тем, кто нуждается в помощи

Приметы и поверья на Максимов день 11 мая 2022

В это день наши предки заготавливали березовый сок. Считалось, что на Максима он обладал целебными свойствами.

11 мая существовала традиция, согласно которой в этот день обязательно нужно было умыться теплой водой. Люди верили, что так можно смыть с себя все болезни и несчастья.

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Теплый ветер на Максимов день также мог исцелять, вселившись в ладанку. Больной должен был искупаться в дождевой воде, а после этого на него надевали ладанку.

11 мая люди проводили вечер в семейном кругу и просили прощения друг у друга за старые обиды.

Народные приметы на Максимов день предсказывали, какой будет погода в ближайшие месяцы. Так, если 11 мая бабочки попрятались под крышей, то стоит ждать ветра и похолодания. Яркий восход солнца обещал теплые летние дни. Южный ветер в этот день говорит о том, что летом будет много гроз. Если ночь звездная и теплая — это к обильному урожаю.

Другие праздники 11 мая 2022

Праздник желудка, День «Ешь всё, что хочешь»

День глаженых шнурков

День ожидания Мэри Поппинс

Всемирный день осведомлённости об эгоизме

Всемирный день ориентирования

Всемирный день управления объектами

День любви к природе

Именины 11 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

По католическому — Эстелла, Мира, Игнатий, Мамерт, Франциск.

Памятные даты, годовщины и события 11 мая

1811 — В Сиаме (нынешний Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры, давшие название в дальнейшем «сиамским близнецам».

1907 — В Киеве основано Украинское научное общество.

1916 — Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности.

1920 — Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.

1927 — образована Американская академия киноискусств.

1928 — в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1944 — Государственный Комитет Обороны CPCP постановил депортировать крымских татар на восток СССР.

1949 — в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат Polaroid.

1949 — Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.

1970 — в Мариуполе открыта первая троллейбусная линия.

2014 — Псевдореферендумы на Донетчине и Луганщине о самоопределении ДНР и ЛНР.

2021 — в Казани произошла стрельба в школе, в результате которой погибли 9 человек. Нападающий (19-летний Ильназ Галявиев) был задержан.

Кто родился 11 мая

1720 — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.

1864 — Этель Лилиан Войнич, английская писательница, переводчица украинских произведений.

1892 — Маргарет Рутерфорд, английская актриса, обладательница премии «Оскар».

1904 — Сальвадор Дали, испанский художник.

1916 — Камило Хосе Села, испанский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии.

1918 — Ричард Фейнман, американский физик-теоретик, один из создателей квантовой электродинамики, лауреат Нобелевской премии.

1932 — Валентино Гаравани, итальянский модельер, дизайнер одежды, второй представитель династии.

1963 — Константин Меладзе, российский и украинский композитор, музыкальный продюсер.

1963 Наташа Ричардсон, английская актриса.

1966 — Кристоф Шнайдер, немецкий музыкант, барабанщик группы Rammstein.

1978 — Летиция Каста, французская модель и актриса.

1988 — Агния Дитковските, российская актриса литовского происхождения.

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