В среду, 11 мая 2022 года, православные христиане чтут память апостола Иасона и святого мученика Максима Сосипатра. В народе этот день прозвали Максимовым днем, Максимом-Березосоком и Максимом и Ясоном.

Что нельзя делать на Максимов день 11 мая 2022?

  • стричь волосы и ногти, а также прокалывать уши
  • на 11 мая назначать помолвку
  • заниматься ремонтом в доме и любыми перестановками
  • лениться
  • отказывать тем, кто нуждается в помощи

Приметы и поверья на Максимов день 11 мая 2022

В это день наши предки заготавливали березовый сок. Считалось, что на Максима он обладал целебными свойствами.

11 мая существовала традиция, согласно которой в этот день обязательно нужно было умыться теплой водой. Люди верили, что так можно смыть с себя все болезни и несчастья.

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Теплый ветер на Максимов день также мог исцелять, вселившись в ладанку. Больной должен был искупаться в дождевой воде, а после этого на него надевали ладанку.

11 мая люди проводили вечер в семейном кругу и просили прощения друг у друга за старые обиды.

Народные приметы на Максимов день предсказывали, какой будет погода в ближайшие месяцы. Так, если 11 мая бабочки попрятались под крышей, то стоит ждать ветра и похолодания. Яркий восход солнца обещал теплые летние дни. Южный ветер в этот день говорит о том, что летом будет много гроз. Если ночь звездная и теплая — это к обильному урожаю.

Другие праздники 11 мая 2022

  • Праздник желудка, День «Ешь всё, что хочешь»
  • День глаженых шнурков
  • День ожидания Мэри Поппинс
  • Всемирный день осведомлённости об эгоизме
  • Всемирный день ориентирования
  • Всемирный день управления объектами
  • День любви к природе

Именины 11 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

По католическому — Эстелла, Мира, Игнатий, Мамерт, Франциск.

Памятные даты, годовщины и события 11 мая

1811 — В Сиаме (нынешний Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры, давшие название в дальнейшем «сиамским близнецам».

1907 — В Киеве основано Украинское научное общество.

1916 — Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности.

1920 — Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.

1927 — образована Американская академия киноискусств.

1928 — в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1944 — Государственный Комитет Обороны CPCP постановил депортировать крымских татар на восток СССР.

1949 — в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат Polaroid.

1949 — Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.

1970 — в Мариуполе открыта первая троллейбусная линия.

2014 — Псевдореферендумы на Донетчине и Луганщине о самоопределении ДНР и ЛНР.

2021 — в Казани произошла стрельба в школе, в результате которой погибли 9 человек. Нападающий (19-летний Ильназ Галявиев) был задержан.

Кто родился 11 мая

1720 — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.

1864 — Этель Лилиан Войнич, английская писательница, переводчица украинских произведений.

1892 — Маргарет Рутерфорд, английская актриса, обладательница премии «Оскар».

1904 — Сальвадор Дали, испанский художник.

1916 — Камило Хосе Села, испанский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии.

1918 — Ричард Фейнман, американский физик-теоретик, один из создателей квантовой электродинамики, лауреат Нобелевской премии.

1932 — Валентино Гаравани, итальянский модельер, дизайнер одежды, второй представитель династии.

1963 — Константин Меладзе, российский и украинский композитор, музыкальный продюсер.

1963 Наташа Ричардсон, английская актриса.

1966 — Кристоф Шнайдер, немецкий музыкант, барабанщик группы Rammstein.

1978 — Летиция Каста, французская модель и актриса.

1988 — Агния Дитковските, российская актриса литовского происхождения.

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