Чего стоит остерегаться на Климентьев день?

Запреты дня 8 декабря 2021: что нельзя делать на Клима Холодного freepik.com

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В среду,, православные христиане чтут память. В народе этот день прозвали Клим Холодный или Климентьев день.

Что нельзя делать на Клима Холодного 8 декабря 2021?

завтракать

выходить вечером из дома

занимать деньги

Традиции на Клима Холодного 8 декабря 2021

Холодным преподобного Климента прозвали от того, что в народе верили: кто в этот день не будет жаловаться на морозы, святой наградит крепким здоровьем, а того, кто будет относиться к зимней погоде пренебрежительно — накажет за дерзость болезнями.

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Все дела на Климентьев день старались завершить до обеда, пока света от снега за окном достаточно. Не занимались домашней работой на полный желудок: Клима Холодного не принято было завтракать, чтобы не облениться и трудиться было легче. К столу садились только в обед, но и тогда употребляли лишь легкую пищу, соблюдая Рождественский пост.

Погодные приметы на 8 декабря 2021

Снежная погода на Клима предвещала дождливое лето.

На реках и озерах вода поверх льда — ждите потепления и дождя.

Крупные снежинки — к потеплению.

8 декабря есть сугробы — следующий год будет урожайным.

Яркие звезды к похолоданию, тусклые — к потеплению.

Другие праздники 8 декабря 2021

День художника

День Великого Незнания

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День орнаментальной музыки

Католическое торжество непорочного зачатия Девы Марии

Именины 8 декабря 2021

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День ангела по православным святцам отмечают Александр (защитник), Андрей (мужественный), Варлам (сын Божий), Василий (царственный), Виктор (победитель), Григорий (бодрствующий), Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Илларион (радостный), Климент (кроткий), Кузьма (мир), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Семен (услышанный Богом), Серафим (огненный) и Ярослав (яркая слава).

По католическим — Макар (счастливый), Мария (любимая, горькая, госпожа) и Лаврентий (лавр, римский).

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