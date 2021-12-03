4 декабря отмечается большой христианский праздник

Запреты дня 4 декабря 2021: что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы depositphotos.com

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В субботу,, православные христиане отмечают великий двунадесятый праздник —. В народных традициях название сократили до одного слова — Введение (или Введенье). Называли 4 декабря также Воротами зимы.

Что нельзя делать на Введение 4 декабря 2021?

отказывать в помощи

работать с землей

работать по дому

давать и брать деньги в долг

Традиции на Введение 4 декабря 2021

Хоть Введение во храм является большим праздником, отмечают его скромно, так как он выпадает на Рождественский пост. На столе могут быть постные и рыбные блюда, позволено выпить немного вина. Особое место на введенском столе занимает ягодный пирог.

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Также на Введение было принято ходить в гости. В дверь к хозяевам первым старался зайти мужчина. Это хорошая примета, сулящая обеим семьям сытость, богатство, и благополучие. А вот женщин вперед не пускали — на Введение это считалось дурным знамением.

Погода на Введение обычно была крепкая, морозная. Рыбаки в этот день отправлялись на последнюю зимнюю рыбалку, так как считалось, что после Введения рыба становится невкусной из-за слишком толстого льда.

Молодые девушки верили, что вода на Введение обретает приворотные свойства, поэтому старались напоить ею или умыть тех, кто им симпатичен.

На Введение женщины обычно отправлялись в храм, и просили Богородицы о здоровье и благополучии детей и прочих домочадцев.

Сновидения в ночь на 4 декабря считались вещими и очень символичными, особенно если утром после пробуждения на улице стояла пасмурная погода.

Погодные приметы на 4 декабря 2021

Морозный день предвещал снежную и холодную зиму, а также жаркое лето.

Теплая, но пасмурная погода — в следующем году будет плохой урожай.

Много снега — к затяжной зиме.

Солнечный день сулил теплую погоду зимой.

Другие праздники 4 декабря 2021

Международный день объятий

Международный день гепарда

Международный день банков

День душистых носков

День заказа подарков Деду Морозу

День угощения птиц и белок

Католический праздник святой Варвары

Всемирный день фэтбайка

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День ангела по православному церковному календарю отмечают Александр (защитник) и Мария (любимая, горькая, госпожа).

По католическому - Ада (украшение), Бернард (сильный как медведь), Варвара (чужеземка), Иван (благодать Божья), Иероним (священноименный), Петр (скала, камень), Симон (услышанный), Феликс (счастливый) и Франциск (французский).

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