Запреты дня 4 декабря 2021: что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы
Читайте также: Выходные в декабре 2021: сколько и когда отдыхаем в первый месяц зимыВ субботу, 4 декабря 2021 года, православные христиане отмечают великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народных традициях название сократили до одного слова — Введение (или Введенье). Называли 4 декабря также Воротами зимы.
Что нельзя делать на Введение 4 декабря 2021?
- отказывать в помощи
- работать с землей
- работать по дому
- давать и брать деньги в долг
Традиции на Введение 4 декабря 2021
Хоть Введение во храм является большим праздником, отмечают его скромно, так как он выпадает на Рождественский пост. На столе могут быть постные и рыбные блюда, позволено выпить немного вина. Особое место на введенском столе занимает ягодный пирог.
Читайте также: Самые влиятельные женщины 2021 года: кто попал в списокТакже на Введение было принято ходить в гости. В дверь к хозяевам первым старался зайти мужчина. Это хорошая примета, сулящая обеим семьям сытость, богатство, и благополучие. А вот женщин вперед не пускали — на Введение это считалось дурным знамением.
Погода на Введение обычно была крепкая, морозная. Рыбаки в этот день отправлялись на последнюю зимнюю рыбалку, так как считалось, что после Введения рыба становится невкусной из-за слишком толстого льда.
Молодые девушки верили, что вода на Введение обретает приворотные свойства, поэтому старались напоить ею или умыть тех, кто им симпатичен.
На Введение женщины обычно отправлялись в храм, и просили Богородицы о здоровье и благополучии детей и прочих домочадцев.
Сновидения в ночь на 4 декабря считались вещими и очень символичными, особенно если утром после пробуждения на улице стояла пасмурная погода.
Погодные приметы на 4 декабря 2021
- Морозный день предвещал снежную и холодную зиму, а также жаркое лето.
- Теплая, но пасмурная погода — в следующем году будет плохой урожай.
- Много снега — к затяжной зиме.
- Солнечный день сулил теплую погоду зимой.
Другие праздники 4 декабря 2021
- Международный день объятий
- Международный день гепарда
- Международный день банков
- День душистых носков
- День заказа подарков Деду Морозу
- День угощения птиц и белок
- Католический праздник святой Варвары
- Всемирный день фэтбайка
Читайте также: Церковные праздники в декабре 2021: православный календарьИменины 4 декабря 2021
День ангела по православному церковному календарю отмечают Александр (защитник) и Мария (любимая, горькая, госпожа).
По католическому - Ада (украшение), Бернард (сильный как медведь), Варвара (чужеземка), Иван (благодать Божья), Иероним (священноименный), Петр (скала, камень), Симон (услышанный), Феликс (счастливый) и Франциск (французский).
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