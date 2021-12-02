Чего категорически нельзя делать в эту пятницу

Запреты дня 3 декабря 2021: что нельзя делать на Проклов день freepik.com

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В пятницу, 3 декабря 2021 года, православные христиане чтут память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

Что нельзя делать на Проклов день 3 декабря 2021?

работать

шить и ремонтировать одежду

убирать в доме

ругаться

отправляться в дальний путь

переедать

надевать грязную одежду

стричь волосы

делать маникюр и/или педикюр

Традиции на Проклов день 3 декабря 2021

Святого Прокла в народе считали защитником от всех бед и ненастий, особенно — от нечистой силы. Поэтому на Проклов день было принято бранить злых духов, а перед сном осенять крестом все вентиляционные отверстия в доме, а также окуривать их сушеными соцветиями чертополоха.

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Также на День Прокла наблюдали за комнатными растениями: если в этот день какое-то из них расцвело, ждите скорого пополнения в семье.

Погодные приметы на 3 декабря 2021

Утренний снег предвещал оттепель к полудню.

Дождливая погода в этот день сулила такую же погоду 3 июня.

Снегири поют 3 декабря — к вьюге.

Если сорока стремится залететь под крышу, то вскоре может начаться пурга.

Тетерев сидит на верхушке дерева — будет солнечная и теплая погода.

Другие праздники 3 декабря 2021

Международный день людей с ограниченными возможностями

День положительных ответов

День юриста

День Неизвестного Солдата

Всемирный день компьютерной 3D-графики

Международный праздник вязаного жилета

День рождения SMS

Международный день борьбы с пестицидами

День благодарности бармену

Международный день баскского языка

День «Сделайте подарок»

Именины 3 декабря 2021

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По православным святцам День ангела отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Анатолий (восточный), Анна (благосклонная), Арсений (мужественный), Василий (царственный), Владимир (владеющий миром), Григорий (бодрствующий), Елена (солнечная), Емельян (соперник), Иван (благодать Божья), Илларион (радостный), Иосиф (Бог да воздаст), Исаак (смеющийся), Макар (счастливый), Николай (побеждающий народ), Прокл (многославный), Татьяна (госпожа, учредительница) и Фекла (слава Божья).

По католическим - Альфреда (советница), Бернард (сильный как медведь), Виктор (победитель), Гвендолина (белая, светлая), Иван (благодать Божья), Иллария (радостная), Касьян (шлемоносец), Клавдий (хромой), Лука (светлый), Степан (венец), Франциск (французский), Эдуард (страж счастья), Юлий (из рода Юлиев) и Ясон (исцеляющий).

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