У праздника благородная миссия — создание мира, полного доброты и сострадания

Сегодня, 13 ноября, весь мир отмечает особый праздник — День доброты. Об истории его возникновения и особенностях празднования, а также о том, как поздравить близких, расскажет Ivona.

Всемирный день доброты: история и традиции праздника

Своему появлению праздник обязан волонтерскому движению «Всемирное движение за доброту», которое возникло в 1997 году в Японии. Всего за год от благотворительной организации стран Тихоокеанского региона «Движение» переросло во всемирное не только по названию, но и по факту. Инициатива отринуть религиозное и политическое влияние, и построить мир на заботе о ближнем, доброте и сочувствии, нашла отклики в сердцах представителей многих стран по всему миру.

Всемирный день доброты 2021 freepik.com

Благодаря деятельности движения появился и Всемирный день доброты. Впервые его отметили 13 ноября 1998 года, поэтому эта дата и закрепилась за праздником. В этот день была впервые проведена конференция движения.

Главными традициями Всемирного дня доброты считается, конечно, помощь нуждающимся и занятия благотворительностью. Также принято дарить цветы незнакомцам — такой жест неизменно вызывает улыбки на лицах прохожих, что само по себе делает мир немножечко лучше.

Всемирный день доброты 2021 freepik.com

Всемирный день доброты: поздравления

А знаешь ли, сколько в тебе доброты?

Ее не измерить ни в метрах, ни в граммах.

Ты к сердцу любому проложишь мосты

Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,

Оно бумерангом, конечно, вернется

И душу от зла сохранит сквозь года,

И будет тебя согревать лучше солнца!

***

Давайте будем всем дарить

Добро в день доброты,

И сразу станет мир светлей,

И сбудутся мечты,

Пусть этот праздник счастье всем

И радость принесет,

Людей с открытою душой

Добро всегда найдет!

Всемирный день доброты 2021 freepik.com

***

В день всемирный доброты

Всем дари свои улыбки,

Пусть сбываются мечты,

И стираются ошибки.

Вся планета в этот день

Пусть ликует и смеется,

Раздавай добро везде,

И оно к тебе вернется!

***

Пусть будет в вашем сердце

Полным-полно добра.

Чтоб вы его дарили

Аж с самого утра.

Всем улыбались просто,

Всегда на помощь шли,

А в день добра желаю

Чтоб беды все ушли!

Всемирный день доброты 2021 freepik.com

***

С Днем доброты! Пускай надежда

Смелей блестит в твоих глазах,

Удача будет бесконечной,

Любовь лишь властвует в сердцах!

Пусть нежность чистая сияет,

Путь освещая, как звезда,

И в каждом деле помогает,

Во всем везение находя!

Вам будет интересно прочитать на Ivona: