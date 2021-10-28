Народные традиции и погодные приметы на 29 октября

В четверг, 29 октября 2021 года, православные христиане чтут память мученика Лонгина Сотника (иже при Кресте Господни). В народе день его памяти прозвали Лонгинов день, Лонгин Сотник или Лонгин Вратник.

Что нельзя делать на Лонгина Сотника 29 октября 2021?

напрягать зрение

заниматься рукоделием

чинить обувь и одежду

выходить на улицу неумытым или в грязной одежде

сквернословить и сплетничать

Приметы и традиции на Лонгина Сотника 29 октября 2021

Одно из прозвищ, которое дали святому Лонгину почитатели — Вратник. Считалось, что он становится у дверей дома или у ворот, чтобы защищать жилище и хозяйство от дурного глаза и нечистой силы. К нему же обращались в молитвах те, кто страдал от глазных болезней. Также было принято умываться и умывать детей холодной ключевой водой — наши предки верили, что эта традиция способна сохранить остроту зрения.

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На Лонгинов день было принято выходить на улицу, дабы насладиться последним теплом. Также в этот день наши предки выносили на улицу зимнюю одежду, чтобы проветрить его под солнечными лучами. Такой ритуал должен был защитит от болезней зимой.

Бытовали в народе и погодные приметы на 29 октября. Если перелетные птицы до этой даты еще не улетели в теплые края, то зима будет теплой и без сильных морозов. Сильный и порывистый ветер – к дождю. Мутный и бледный месяц 29 октября предвещал мороз и снег. Звездное небо ночью — к хорошей погоде. Гусь на одной лапке стоит — скоро похолодает. А если листья с деревьев еще не опало, то морозов в ближайшее время не будет.

Другие праздники 29 октября 2021

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День длинных пёстрых шарфов

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День военного финансиста в Украине

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День ангела по православному церковному календарю отмечают Алексей (защитник), Виола (фиалка), Георгий (земледелец), Дементий (укрощающий), Евгений (благородный), Ефросиния (благомыслящая), Иван (благодать Божья), Леонтий (львиный) и Терентий (трущий).

По католическому - Зиновий (жизнь Зевса), Иван (благодать Божья), Лука (светлый), Максим (величайший) и Фома (близнец).

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