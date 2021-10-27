Запреты дня 28 октября 2021: что нельзя делать на Ефимия Осеннего
В четверг, 28 октября 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Евфимия Солунского. В народе святого прозвали Ефимий Благочестивый и Ефимий Осенний.
Что нельзя делать на Ефимия Осеннего 28 октября 2021?
- чертыхаться, злословить, сплетничать
- чинить вещи (одежды, предметы быта и пр.)
- заплетать волосы в косу
- стирать и гладить белье
- заниматься рукоделием.
Традиции и приметы на Ефимия Осеннего 28 октября 2021
Читайте также: Нина Матвиенко рассекретила сумму наибольшего гонорара и размер пенсииНаши предки считали, что в этот день осень окончательно передает свои права зиме, природа и все живое заканчивает подготовку к холодам. Поэтому опасались повышенной активности нечистой силы, которая всячески старалась проникнуть в дом, чтобы перезимовать в тепле. Особенно дело касалось кикимор: в народе верили, что не Ефимия они являются, чтобы всячески помешать женщинам рукодельничать. Выгнать их можно было лишь весной, а пока, чтобы они перестали вредить, читали молитву святому Евфимию.
У наших предков бытовало несколько погодных примет на 28 октября. Так, снег в этот день говорил о том, что следующей осенью будет богатый урожай зерновых культур. Луна в кругах, но небо чистое — к морозу. Над восходящим солнцем виднеется облако — примета плохой погоды. Комары появились 28 октября — к теплой зиме.
Другие праздники 28 октября 2021
- День освобождения Украины от фашистских захватчиков
- День Бабушек и Дедушек
- Международный день анимации
- Всемирный день дзюдо
- День домашнего печенья
- День любителей плюшевых животных
- День дикой еды
- Международный день вина «Кариньян»
- Католический праздник святого Иуды
- Международный день креольской культуры
Именины 28 октября 2021
Читайте также: ТОП-10 самых красивых актрис советских временПо православному церковному календарю День ангела отмечают Афанасий (бессмертный), Денис (посвященный Дионису), Дмитрий (посвященный Деметре), Ефим (благочестивый), Иван (благодать Божья), Лукьян (сын Луки, светлый) и Семен (услышанный Богом).
По католическому — Аким (мыслящий), Анастасия (возрождение), Кирилл (господин), Симон (услышанный) и Фаддей (сердечный).
Вам будет интересно почитать на Ivona: