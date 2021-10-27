В четверг, 28 октября 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Евфимия Солунского. В народе святого прозвали Ефимий Благочестивый и Ефимий Осенний.

Что нельзя делать на Ефимия Осеннего 28 октября 2021? 

  • чертыхаться, злословить, сплетничать
  • чинить вещи (одежды, предметы быта и пр.)
  • заплетать волосы в косу
  • стирать и гладить белье
  • заниматься рукоделием.

Традиции и приметы на Ефимия Осеннего 28 октября 2021

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Наши предки считали, что в этот день осень окончательно передает свои права зиме, природа и все живое заканчивает подготовку к холодам. Поэтому опасались повышенной активности нечистой силы, которая всячески старалась проникнуть в дом, чтобы перезимовать в тепле. Особенно дело касалось кикимор: в народе верили, что не Ефимия они являются, чтобы всячески помешать женщинам рукодельничать. Выгнать их можно было лишь весной, а пока, чтобы они перестали вредить, читали молитву святому Евфимию.

У наших предков бытовало несколько погодных примет на 28 октября. Так, снег в этот день говорил о том, что следующей осенью будет богатый урожай зерновых культур. Луна в кругах, но небо чистое — к морозу. Над восходящим солнцем виднеется облако — примета плохой погоды. Комары появились 28 октября — к теплой зиме.

Другие праздники 28 октября 2021

  • День освобождения Украины от фашистских захватчиков
  • День Бабушек и Дедушек
  • Международный день анимации
  • Всемирный день дзюдо
  • День домашнего печенья
  • День любителей плюшевых животных
  • День дикой еды
  • Международный день вина «Кариньян»
  • Католический праздник святого Иуды
  • Международный день креольской культуры

Именины 28 октября 2021

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Афанасий (бессмертный), Денис (посвященный Дионису), Дмитрий (посвященный Деметре), Ефим (благочестивый), Иван (благодать Божья), Лукьян (сын Луки, светлый) и Семен (услышанный Богом).

По католическому — Аким (мыслящий), Анастасия (возрождение), Кирилл (господин), Симон (услышанный) и Фаддей (сердечный).

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