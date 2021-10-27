От каких дел наши предки отказывались в этот день

Запреты дня 28 октября 2021: что нельзя делать на Ефимия Осеннего ©Depositphotos

В четверг, 28 октября 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Евфимия Солунского. В народе святого прозвали Ефимий Благочестивый и Ефимий Осенний.

Что нельзя делать на Ефимия Осеннего 28 октября 2021?

чертыхаться, злословить, сплетничать

чинить вещи (одежды, предметы быта и пр.)

заплетать волосы в косу

стирать и гладить белье

заниматься рукоделием.

Традиции и приметы на Ефимия Осеннего 28 октября 2021

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Наши предки считали, что в этот день осень окончательно передает свои права зиме, природа и все живое заканчивает подготовку к холодам. Поэтому опасались повышенной активности нечистой силы, которая всячески старалась проникнуть в дом, чтобы перезимовать в тепле. Особенно дело касалось кикимор: в народе верили, что не Ефимия они являются, чтобы всячески помешать женщинам рукодельничать. Выгнать их можно было лишь весной, а пока, чтобы они перестали вредить, читали молитву святому Евфимию.

У наших предков бытовало несколько погодных примет на 28 октября. Так, снег в этот день говорил о том, что следующей осенью будет богатый урожай зерновых культур. Луна в кругах, но небо чистое — к морозу. Над восходящим солнцем виднеется облако — примета плохой погоды. Комары появились 28 октября — к теплой зиме.

Другие праздники 28 октября 2021

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

День Бабушек и Дедушек

Международный день анимации

Всемирный день дзюдо

День домашнего печенья

День любителей плюшевых животных

День дикой еды

Международный день вина «Кариньян»

Католический праздник святого Иуды

Международный день креольской культуры

Именины 28 октября 2021

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Афанасий (бессмертный), Денис (посвященный Дионису), Дмитрий (посвященный Деметре), Ефим (благочестивый), Иван (благодать Божья), Лукьян (сын Луки, светлый) и Семен (услышанный Богом).

По католическому — Аким (мыслящий), Анастасия (возрождение), Кирилл (господин), Симон (услышанный) и Фаддей (сердечный).

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