От каких дел стоит отказаться в этот день?

Запреты дня 13 октября 2021: что нельзя делать на Григорьев день freepik.com

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Во вторник, 13 октября 2021 года, православные христиане чтут память священномученика Григория Просветителя, преподобного Григория Пельшемского и святителя Михаила, первого митрополита Киевского. В народе этот день получил несколько названий: Михаил Соломенный, Печальница, День Григория и Михаила, Григорьев день.

Что нельзя делать на Григорьев день 13 октября 2021?

принимать гостей и самим ходить в гости

спорить и ссориться

лениться

принимать подарки

выходить из дома после захода солнца

ходить на природу

Приметы на Григорьев день 13 октября 2021

День Григория и Михаила — канун Покрова Пресвятой Богородицы. 13 октября старались закончить все подготовительные работы, связанные с приходом зимы, чтобы на большой праздник иметь возможность отдохнуть.

Считалось, что на Григорьев день вся лесная и полевая нечистая сила в последний раз выходит на охоту, прежде чем отправиться в спячку до весны. Поэтому 13 октября старались избегать походов в лес, да и в целом старались не покидать жилища после захода солнца.

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Дабы очистить дом и очиститься самому от злых духов и дурных взглядов, что накопились за год, на Григорьев день, как правило, перестилали крышу свежей соломой. По этой причине одного из покровителей 13 октября в народе и прозвали — Михаил Соломенный.

Негодную кровлю сжигали, чтобы оставить все плохое в старом году. Меняли также набивки матрасов и подушек, и сжигали их в овине. Наши предки верили, что такой обряд помогает молодым парням и незамужним девушкам избавиться от сглаза, а детям — дарит хорошие сны и крепкий ум. Пожилые люди также жгли в огне свои лапти, символично уступая зиме дорогу. К тому же считалось, что эта традиция помогает от болей в ногах.

Бытовало в народе и множество погодных примет на 13 октября.

Так, если в этот день выпал снег, то это говорит о том, что настоящая зима с холодом и морозами придет еще нескоро, а в ближайшие дни стоит ожидать потепления.

Журавли на Григория и Михаила улетели в теплые края — к ранней и холодной зиме.

Сухой снег — к урожайному лету.

Хороший урожай орехов, но малое количество грибов — примета того, что зима будет суровой и снежной.

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Если на липе и березе еще есть листья, то зима будет суровой.

Белка изменила шубку — зима будет без больших морозов.

Другие праздники 13 октября 2021

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий

День без бюстгальтера

Всемирный день борьбы с тромбозом

Международный день костюма

День «Побалуйте себя»

Международный день неудачников

День целомудрия

День засыпающих деревьев

Международный день простого языка

День рождения «Битломании»

Международный день юлы

Именины 13 октября 2021

По православному календарю 13 октября именины отмечают Александр (защитник), Александра (защитница), Алексей (защитник), Аполлинария (принадлежащая Аполлону, солнечная), Василий (царственный), Вячеслав (многославный), Григорий (бодрый), Леонид (подобный льву), Матвей (Божий человек), Михаил (подобный Богу), Петр (камень, скала), Прокопий (успешный), Серафим (огненный) и Семен (услышанный Богом).

По католическому - Геральд (отличный копейщик), Карп (плод), Маврикий (мавр, темный), Феофил (боголюбивый), Флорентий (цветущий), Хелидония (ласточка) и Эдуард (страж богатства и счастья).

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