Приметы и суеверия, связанные с 14 сентября.

Запреты дня 14 сентября 2021: Что нельзя делать на Симеона freepik.com

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Во вторник, 14 сентября 2021, православная церковь чтит память преподобного Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского и матери его Марфы Каппадокийской. Также в этот день древние отмечали церковное новолетие – по византийской традиции новый год отсчитывали именно со дня памяти Симеона.

Приметы и традиции на Симеона 14 сентября

В праздник в честь святого Симеона завершали уборку яровых, после чего устраивали гуляния с хороводами и песнями. Считалось, что именно с 14 сентября начинались бабье лето и свадебные недели. Женщины, у которых были сыновья, накрывали на стол и звали в гости незамужних девушек.

Существовала традиция, согласно которой день Симеона Столпника начинали с разведения огня путем трения сухого дерева.

Были у наших предков и погодные приметы на 14 сентября.

Так, теплая погода на Симеона предвещала теплую зиму.

Ветер с южной стороны тоже говорил о теплой зиме.

Если день без осадков, то осень будет с малым количеством дождей, а если 14 сентября дождевая погода, то это к сырой осени.

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Гуси уже улетели в теплые края — по приметам, зима наступит рано.

Много паутины — осень будет сухой и длинной.

Что нельзя делать на Симеона 14 сентября 2021

убираться в жилище, под запретом было подметание, мытье полов. В современном мире под запрет попадает также работа с пылесосом. Считалось, что такие манипуляции грозят финансовыми сложностями

отправляться в дальнюю дорогу, поездку 14 сентября считали неудачной

выбрасывать еду, которая осталась после трапезы. То, что не пригождалось, стоило отдавать нуждающимся.

ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.

Другие праздники 14 сентября 2021

День слушания шорохов

Праздник иконы Божией Матери Черниговская-Гефсиманская

Праздник междусобойщиков

Праздник иконы Божией Матери "Всеблаженная"

Праздник иконы Божией Матери Августовская

Католический праздник Воздвижения Креста Господня

Именины 14 сентября 2021

По православному церковному календарю 14 сентября именины отмечают Маргарита, Марфа, Семен, Татьяна, Наталья.

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