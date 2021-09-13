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Во вторник, 14 сентября 2021, православная церковь чтит память преподобного Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского и матери его Марфы Каппадокийской. Также в этот день древние отмечали церковное новолетие – по византийской традиции новый год отсчитывали именно со дня памяти Симеона. 

Приметы и традиции на Симеона 14 сентября 

В праздник в честь святого Симеона завершали уборку яровых, после чего устраивали гуляния с хороводами и песнями. Считалось, что именно с 14 сентября начинались бабье лето и свадебные недели. Женщины, у которых были сыновья, накрывали на стол и звали в гости незамужних девушек.

Существовала традиция, согласно которой день Симеона Столпника начинали с разведения огня путем трения сухого дерева.

Были у наших предков и погодные приметы на 14 сентября.

Так, теплая погода на Симеона предвещала теплую зиму.

Ветер с южной стороны тоже говорил о теплой зиме.

Если день без осадков, то осень будет с малым количеством дождей, а если 14 сентября дождевая погода, то это к сырой осени.

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Гуси уже улетели в теплые края — по приметам, зима наступит рано.

Много паутины — осень будет сухой и длинной.

Что нельзя делать на Симеона 14 сентября 2021

  • убираться в жилище, под запретом было подметание, мытье полов. В современном мире под запрет попадает также работа с пылесосом. Считалось, что такие манипуляции грозят финансовыми сложностями
  • отправляться в дальнюю дорогу, поездку 14 сентября считали неудачной
  • выбрасывать еду, которая осталась после трапезы. То, что не пригождалось, стоило отдавать нуждающимся.
  • ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.

Другие праздники 14 сентября 2021

  • День слушания шорохов
  • Праздник иконы Божией Матери Черниговская-Гефсиманская
  • Праздник междусобойщиков
  • Праздник иконы Божией Матери "Всеблаженная"
  • Праздник иконы Божией Матери Августовская
  • Католический праздник Воздвижения Креста Господня

Именины 14 сентября 2021

По православному церковному календарю 14 сентября именины отмечают Маргарита, Марфа, Семен, Татьяна, Наталья.

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