Можно ли работать в этот церковный праздник

Запреты дня 9 августа 2022: что нельзя делать на Пантелеймона Целителя freepik.com

Во вторник, 9 августа 2022 года, православные христиане чтут память святого Пантелеймона — великомученика и целителя.

В народе этот день прозвали День Палия, Пантелеймон Целитель, Кочанный день, Пантелеймон Кочанный.

Что нельзя делать на Пантелеймона Целителя 9 августа 2022?

работать (особенно в поле и огороде)

отказывать в помощи нуждающимся

лениться

Приметы на Пантелеймона Целителя 9 августа 2022

Святой Пантелеймон считается покровителем врачей и военных, больных, неимущих и немощных, поэтому в молитвах к нему обращаются за крепким здоровьем и исцелением от болезней. В церкви также освящают несколько колосков — их хранят дома у образов. Считается, что освященные на Пантелеймона Целителя колоски способны унять боль или излечить несложные заболевания.

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Продолжается сезон сбора лечебных трав и растений.

Традиционными блюдами на Пантелеймона Целителя считались те, в состав которых входит свежая капуста. Сбор этого овоща начинался именно 9 августа. Особенно в почете были пирожки с капустой: «Хлеб да капуста лихого не допустят».

Девушкам, которые мечтают о скором появлении потомства, стоит скушать в этот день куриное яйцо, добрый знак, если оно окажется с двойным желтком.

Другие праздники 9 августа 2022

Международный день коренных народов мира

День воздушных поцелуев

Всемирный день книголюбов

Международный день коворкинга

Католический праздник святой Терезы Бенедикты Креста

Именины 9 августа 2022

По православным церковным святцам День ангела отмечают Герман (родной), Иван (благодать Божья), Клим (милостивый, кроткий), Константин (стойкий), Макар (счастливый), Мефодий (методичный), Наум (утешенный), Николай (побеждающий народ), Пантелеймон (совершенство), Платон (широкоплечий), Савва (старец) и Анфиса (цветущая), по католическим — Роман (римлянин).

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