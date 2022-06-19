Запреты дня 20 июня 2022: что нельзя делать на Феодота Урожайника
В понедельник, 20 июня 2022 года, православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского, жившего в III веке. По преданию, Феодот был глубоко верующим и добрым. Во время гонения на христиан при римском императоре Диоклетиане, он помогал верующим, снабжал их едой и прятал у себя дома, справляя там службы.
Читайте также: ТОП-3 знака зодиака, которые чаще других страдают от неудач в любвиТакже, по пересказам, Феодот выкупал людей из рабства и погребал убитых христиан, за что и поплатился жизнью. Ко святому принято молиться в разных интенциях, часто его просили о добром урожае в текущем году.
В народе день памяти мученика Феодота назвали «Федот урожайник», с ним связано множество примет и суеверий.
Чего нельзя делать 20 июня на Федота
В народе верили, что на Федота можно запросто купаться во всех без разбору водоемах и не опасаться «водной нечисти», такой как русалки или водяной. По легенде, Федот отпугивает их, сидя на берегу с серпом и обрезая нечисти волосы.
Однако многих вещей на Федота делать не советовали:
- нельзя на Федота свататься — сегодня вам могут отказать без видимой причины
- не стоит рассказывать посторонним о своих планах — могут сглазить
- нельзя жаловаться — иначе ангел-хранитель может обидеться
- нельзя покупать и носить серебряные украшения — если хотите дополнить образ, то выбирайте золото. Такой запрет был чем-то вроде ритуала: золотые украшения «притягивали» добрый урожай «золотой» пшеницы.
Приметы 20 июня на Федота
На Федота предки наблюдали за природой и сделали выводы, что:
- теплый день — хороший урожай зерна будет, а если день непогожий, то доброго урожая не жди
- если на Федота гроза — то долго дожди будут идти
- грозовые дожди на Федота — пшеница в этом году не уродит
- Солнце на Федота в дымке — зерновых будет много
Именины 20 июня 2022
Не забудьте поздравить тех, кого зовут:
- Александр
- Анна
- Афанасий
- Богдан
- Борис
- Валентин
- Валерия
- Василий
- Вениамин
- Виктор
- Владимир
- Григорий
- Давид
- Зинаида
- Иван
- Игнатий
- Калерия
- Лев
- Максим
- Мария
- Михаил
- Николай
- Павел
- Петр
- Степан
- Тарас
- Федор
- Федот
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