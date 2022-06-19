В понедельник, 20 июня 2022 года, православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского, жившего в III веке. По преданию, Феодот был глубоко верующим и добрым. Во время гонения на христиан при римском императоре Диоклетиане, он помогал верующим, снабжал их едой и прятал у себя дома, справляя там службы.

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Также, по пересказам, Феодот выкупал людей из рабства и погребал убитых христиан, за что и поплатился жизнью. Ко святому принято молиться в разных интенциях, часто его просили о добром урожае в текущем году.

В народе день памяти мученика Феодота назвали «Федот урожайник», с ним связано множество примет и суеверий.

Чего нельзя делать 20 июня на Федота

В народе верили, что на Федота можно запросто купаться во всех без разбору водоемах и не опасаться «водной нечисти», такой как русалки или водяной. По легенде, Федот отпугивает их, сидя на берегу с серпом и обрезая нечисти волосы.

Однако многих вещей на Федота делать не советовали:

  • нельзя на Федота свататься — сегодня вам могут отказать без видимой причины
  • не стоит рассказывать посторонним о своих планах — могут сглазить
  • нельзя жаловаться — иначе ангел-хранитель может обидеться 
  • нельзя покупать и носить серебряные украшения — если хотите дополнить образ, то выбирайте золото. Такой запрет был чем-то вроде ритуала: золотые украшения «притягивали» добрый урожай «золотой» пшеницы.

Приметы 20 июня на Федота

На Федота предки наблюдали за природой и сделали выводы, что:

  • теплый день — хороший урожай зерна будет, а если день непогожий, то доброго урожая не жди
  • если на Федота гроза — то долго дожди будут идти
  • грозовые дожди на Федота — пшеница в этом году не уродит 
  • Солнце на Федота в дымке — зерновых будет много

Именины 20 июня 2022

Не забудьте поздравить тех, кого зовут:

  • Александр
  • Анна
  • Афанасий
  • Богдан
  • Борис
  • Валентин
  • Валерия
  • Василий
  • Вениамин
  • Виктор
  • Владимир
  • Григорий 
  • Давид
  • Зинаида
  • Иван
  • Игнатий
  • Калерия
  • Лев
  • Максим
  • Мария
  • Михаил
  • Николай
  • Павел
  • Петр
  • Степан
  • Тарас
  • Федор
  • Федот

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