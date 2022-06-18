В воскресенье, 19 июня 2022, православная церковь вспоминает преподобного Иллариона Далматского, который жил в 8-9 ст. и пострадал за христианскую веру. По преданию, святой игумен был настолько верующим, а его духовность сильной, что гонители, мучившие Иллариона, были наказаны «самой судьбой».  В народе день памяти преподобного игумена получил название «Ларион». В это время проводили работы в поле и на грядках.

Чего нельзя делать 19 июня 2022

В народе считали, что:

  • если на Иллариона не выполоть сорняки, то они густо разростутся — потому день использовали для их уборки с полей и грядок 
  • полоть сорняки не стоит на полную луну — иначе толку от уборки не будет
  • нельзя ссориться, наговаривать на людей
  • ни в коем случае нельзя обижать животных — иначе добра весь год в доме обидчика не будет

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На Иллариона принято наводить порядки в доме — сегодня можно устроить генеральную уборку или перестановку. 

Приметы 19 июня на Лариона

Наблюдая за природой, предки сделали выводы, что:

  • если мошки стоят в воздухе столбом — к теплой погоде 
  • ветки с деревьев в безветренную погоду падают — к дождю
  • грачи в траве пасутся — сильным дождям быть.

Другие празники 19 июня 2022

  • День фермера в Украине
  • Международный день отца
  • День спиртоглотов
  • День медицинского работника (День медика)
  • День наблюдения за облаками
  • Всемирный день неспешной прогулки
  • Собор Всех Святых (Петровское заговенье)
  • Международный день коробки
  • Всемирный день детского футбола
  • Всемирный день серповидноклеточной анемии

Именины 19 июня 

День Ангела празднуют:

  • Виссарион
  • Георгий
  • Илларион
  • Рафаил
  • Сусанна 
  • Фекла.

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