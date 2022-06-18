Как вести себя 19 июня, чтобы не отпугнуть удачу

Запреты дня 19 июня 2022: что нельзя делать на Лариона freepik.com

В воскресенье, 19 июня 2022, православная церковь вспоминает преподобного Иллариона Далматского, который жил в 8-9 ст. и пострадал за христианскую веру. По преданию, святой игумен был настолько верующим, а его духовность сильной, что гонители, мучившие Иллариона, были наказаны «самой судьбой». В народе день памяти преподобного игумена получил название «Ларион». В это время проводили работы в поле и на грядках.

Чего нельзя делать 19 июня 2022

В народе считали, что:

если на Иллариона не выполоть сорняки, то они густо разростутся — потому день использовали для их уборки с полей и грядок

полоть сорняки не стоит на полную луну — иначе толку от уборки не будет

нельзя ссориться, наговаривать на людей

ни в коем случае нельзя обижать животных — иначе добра весь год в доме обидчика не будет

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На Иллариона принято наводить порядки в доме — сегодня можно устроить генеральную уборку или перестановку.

Приметы 19 июня на Лариона

Наблюдая за природой, предки сделали выводы, что:

если мошки стоят в воздухе столбом — к теплой погоде

ветки с деревьев в безветренную погоду падают — к дождю

грачи в траве пасутся — сильным дождям быть.

Другие празники 19 июня 2022

День фермера в Украине

Международный день отца

День спиртоглотов

День медицинского работника (День медика)

День наблюдения за облаками

Всемирный день неспешной прогулки

Собор Всех Святых (Петровское заговенье)

Международный день коробки

Всемирный день детского футбола

Всемирный день серповидноклеточной анемии

Именины 19 июня

День Ангела празднуют:

Виссарион

Георгий

Илларион

Рафаил

Сусанна

Фекла.

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