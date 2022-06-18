Запреты дня 19 июня 2022: что нельзя делать на Лариона
Как вести себя 19 июня, чтобы не отпугнуть удачу
В воскресенье, 19 июня 2022, православная церковь вспоминает преподобного Иллариона Далматского, который жил в 8-9 ст. и пострадал за христианскую веру. По преданию, святой игумен был настолько верующим, а его духовность сильной, что гонители, мучившие Иллариона, были наказаны «самой судьбой». В народе день памяти преподобного игумена получил название «Ларион». В это время проводили работы в поле и на грядках.
Чего нельзя делать 19 июня 2022
В народе считали, что:
- если на Иллариона не выполоть сорняки, то они густо разростутся — потому день использовали для их уборки с полей и грядок
- полоть сорняки не стоит на полную луну — иначе толку от уборки не будет
- нельзя ссориться, наговаривать на людей
- ни в коем случае нельзя обижать животных — иначе добра весь год в доме обидчика не будет
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Приметы 19 июня на Лариона
Наблюдая за природой, предки сделали выводы, что:
- если мошки стоят в воздухе столбом — к теплой погоде
- ветки с деревьев в безветренную погоду падают — к дождю
- грачи в траве пасутся — сильным дождям быть.
Другие празники 19 июня 2022
- День фермера в Украине
- Международный день отца
- День спиртоглотов
- День медицинского работника (День медика)
- День наблюдения за облаками
- Всемирный день неспешной прогулки
- Собор Всех Святых (Петровское заговенье)
- Международный день коробки
- Всемирный день детского футбола
- Всемирный день серповидноклеточной анемии
Именины 19 июня
День Ангела празднуют:
- Виссарион
- Георгий
- Илларион
- Рафаил
- Сусанна
- Фекла.
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