Что нужно знать об одном из важнейших государственных праздников Украины

Едва закончился цикл новогодних праздников, как на календаре все ближе и ближе новые торжества, которые заслуживают отдельного внимания. Среди них — День Соборности и Свободы Украины. О том, когда его отмечают, какая история у этого праздника и какие существуют традиции, расскажет Ivona.

Когда отмечают День Соборности и Свободы Украины?

День Соборности и Свободы Украины — это государственный официальный праздник и его дата ежегодно остается неизменной — 22 января. О нем должен знать каждый украинец, ведь история его возникновения длинная и интересная.

День Соборности и Свободы Украины pixabay.com

День Соборности и Свободы Украины: история праздника

Все началось еще тогда, когда Украинская Народная Республика наконец-то решила воссоединиться с Западной Украинской Народной Республикой, таким образом, образуя одну большую и сильную страну. Также именно в этот день более 100 лет назад была дана независимость Украинской Народной Республике. Случилось это на 4-м универсале Центральной Рады.

Официально этот день начали отмечать в 1990 году. Тогда была создана “живая цепь“ - люди от Киева до Львова вышли на улицы, держась за руки, тем самым символизируя единение. Как утверждают организаторы, чтобы построить цепочку от Львова до Киева, понадобилось около миллиона украинцев. Это необычное событие стало своего рода новаторством, из-за чего его транслировали практически на каждом украинском, и на многих заграничных телеканалах. Люди, которые тогда были в “живой цепи“ не стояли молча, а произносили лозунги в поддержку независимости своего государства, в поддержку единства духа. Живая цепь стала символом силы и дружбы между разными частями нашей страны. С годами подобная традиция не утратила своей актуальности. Правда, проводится она в гораздо меньших масштабах.

День Соборности и Свободы Украины pixabay.com

Официальным этот праздник стал только в 1999 году, когда президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ об этом. Но, спустя 12 лет, когда у власти был легитимный в то время президент Украины Виктор Янукович, его же указом было отменено празднование Дня Соборности и Свободы Украины. Только по истечению еще 3-х лет, когда главой государства стал Петр Порошенко, в 2014 году праздник был восстановлен.

Также дата 22 января сыграла не последнюю роль в современной истории Украины. В этот день, в 2004 году началась Оранжевая революция.

Сегодня в День Соборности и Свободы Украины принято проводить различные мероприятия, которые рассказывают нам об истории праздника и показывают, что Украина и весь ее народ остаются едины и духом, и помыслами вне зависимости от обстоятельств.

День Соборности и Свободы Украины pixabay.com

Традиции празднования Дня Соборности и Свободы Украины

Как и любой другой праздник, этот тоже за время своего существования успел обзавестись многими традициями.

Наверное, самой важной и самой главной является традиция выстраивания «живой цепи», подобной той, какую построили в первый раз, в 1990 году. Она показывает всему миру то, что украинский народ по-прежнему объединен и един.

Кроме того, одной из традиций остается проведение различных официальных торжеств. Например, глава государства, вместе с другими представителями Верховной Рады, возлагает цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Также в этот день принято не только на фасадах и окнах государственных зданий, но и на жилых домах, вывешивать национальные флаги из окон.

День Соборности и Свободы Украины pixabay.com

День Свободы и Соборности Украины — это не просто очередной, никому не нужный праздник. Это день, когда наш народ, наши предки наконец-то воссоединились. Сегодня Украина — сильная и красивая страна, в которой живут крепкие и морально, и физически люди. Они ценят свое происхождение и гордятся тем, что являются украинцами.

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