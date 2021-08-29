Спас Нерукотворный (или Ореховый спас) отмечается 29 августа.

Ореховый или Хлебный Спас еще называют Третьим Спасом, ведь ему предшествуют Медовый и Яблочный. В истории этих праздников тонко переплетены христианские традиции освящения нового урожая в храмах на большие церковные праздники с благодарностью богу, а также народные, отчасти языческие, поверья и приметы.

Считалось, что к Ореховому Спасу окончательно созревают орехи, а значит, можно начинать их сбор. В этот день было принято относить первый собранный урожай орехов в церковь и освящать их — для благословения. Чаще всего это были лесные орехи — лещина и дикий фундук, которые росли на Руси повсеместно, а вот грецкий орех рос только на юге и считался деликатесом. Фисташки и миндаль вообще везли с Востока, поэтому они были буквально на вес золота.

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Не забудьте поздравить своих близких с праздником Орехового Спаса!