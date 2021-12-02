20 женщин-лидеров развенчают стереотипы о женской самореализации на SHE Congress
Хотите построить карьеру, но боитесь заявить о собственных амбициях? Никак не решитесь масштабировать бизнес из-за страха, предубеждений и конкуренции? Мечтаете изменить вид деятельности, но ждете лучших времен? Всем женщинам знакомы эти проблемы, которые мешают реализовать собственный потенциал.
14 декабря на SHE Congress 20 женщин-предпринимателей, руководителей, лидеров своих направлений откровенно расскажут о переломном моменте, заставившем их отвергнуть устоявшиеся нормы и начать действовать по новым правилам. Конгресс станет местом встречи сильных и успешных женщин, которые обменяются стратегиями лидерства, разрушат предубеждения о женской реализации и вместе найдут решения, как справиться с вызовами.
Главная тема мероприятия — Inflection point. Среди спикеров:
- ведущая новостей «Сегодня» Анна Панова
- директор фонда Елены Пинчук Ольга Руднева
- генеральный директор Philip Morris Moldova Елена Науменко
- операционный директор инвесткомпании Q Partners Андрея Иванова Александра Фурсенко
- основательница Новопечерской школы, общественного союза «Освіторія» Зоя Литвин
- совладелица и исполнительный директор «Семьи ресторанов Дмитрия Борисова» Елена Борисова
- руководитель департамента коммуникаций, PR и GR Kernel Оксана Коваль и еще более 10 лидеров
Вы узнаете:
- какие предубеждения мешают женщинам жить так, как бы им хотелось, и как это изменить
- где искать собственную силу и ресурс
- чему учиться и чему учить своих детей, чтобы быть востребованным и успешным в ближайшие 10 лет
- как использовать каждый новый вызов как катализатор развития
- какие преграды мешают женщинам на руководящих позициях и как стать идеальным руководителем
Место проведения: «Гольф Центр Киев».
Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться.
Присоединяйтесь к SHE Congress, чтобы заявить о себе, разбить стеклянные потолки и достичь поставленных целей вопреки обстоятельствам!
Принимающий партнер: «Гольф Центр Киев».
Партнеры: Q Partners, AB InBev Efes, Mary Kay, Kernel, «Киевстар».
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