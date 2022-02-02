Каждый раз, когда мы оцениваем какое-то действие, мы оцениваем его по собственным критериям. И то, что для одного может быть очень круто, для другого может быть вполне рядовым событием.

Когда люди чувствуют себя неудовлетворёнными в своем деле, у них возникает желание начать делать что-то другое. И обычно это то, что восхищает в других. Я всегда обращаю внимание, что это восхищение не определяет насколько классное или интересное само дело. Обычно в других нас восхищает то, что мы сами делать совсем не умеем. Именно поэтому легче и больше всего восхищаются маленькие дети. Легко восхищаться, когда ты совсем дилетант.

Это одна из причин, по которой чужие внешние оценки ваших достижений не определяют их «реальность».

Многие могут восхищаться вокалом артиста, а сам артист будет переживать, что не попал в паре мест в четверть тона. Моё умение жонглировать тремя мандаринами восхищало моего сына ровно до тех пор, пока он сам не научился ими жонглировать.

Мы часто выносим свои оценки, основываясь на оценках других. Но важно понимать, что это разумно только до тех пор, пока касается тех вещей, в которых групповое мнение компетентней индивидуального. Как только мы входим в зону управления человеком своей собственной жизнью, мы входим в зону, где кроме вас никаких других экспертов нет. Даже если вы сами пока эксперт «так себе».

Когда мы оцениваем достижения других, мы сравниваем их достижения с собственными и с чужими. По принципу «больше-меньше». И когда мы оцениваем свои собственные достижения, мы тоже обычно руководствуемся этим же принципом.

Но наши психологические и эмоциональные реакции являются следствием не того, удалось ли вам кого-то превзойти, а тем, повлияло ли это достижение на вашу жизнь и ваше состояние.

Смысл этого влияния – в удовлетворении ваших потребностей.

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Главная проблема здесь в том, что если есть потребность, которая хронически не удовлетворяется, то все другие достижения, те, которые «работают» на другие потребности, автоматически начинают нами цениться меньше или даже полностью обесцениваться. Количество свершений, которые мы сами для себя эмоционально оцениваем как «реальные достижения», начинает сокращаться, а вместе с этим начинает падать и самооценка, и вера в себя.

Количество неудовлетворённых потребностей от этого только растёт. Фрустрационная ловушка захлопывается, и человек начинает привыкать жить с низкой самооценкой и отсутствием достижений.

Не имея подкрепляющего стимула, человек теряет смысл в достижениях, ведь от них всё равно не становится лучше, и постепенно он перестаёт стремиться чего-то достигать.

Такая взаимосвязь внешнего действия и внутренней оценки – это причина, по которой не работают «простые» решения, типа «начни уже что-то делать», или «загляни в себя». Это хорошие рецепты, но реализовывать их нужно одновременно – и исследовать собственные потребности, и обеспечивать себе реальные достижения.

Автор: Антон Семёнов. Психотерапевт. Автор книги «Психология профессионализма»