Осталась яичная скорлупа, и вы не знаете, что с ней делать? Она отлично подойдет для проращивания рассады

Начнем с того, что в такой рассаде можно выращивать различные растения: от земляники и петунии до пасленовых и тыквенных культур. Однако стоит учитывать, что корням необходим объем и достаточное количество грунта, которого в яичной скорлупе, естественно не хватит. Поэтому высаживать перец или огурцы можно, но потом нужно с этой же скорлупой отправить растение в вазон побольше или сразу в почву. А вот мелкие семена и медленнорастущие растения, например, земляника — подойдут идеально!

Как выращивать растения в яичной скорлупе?

В качестве подставки для будущей рассады подойдут лотки для яиц, но не картонные, а пластиковые без крышки (для стока воды). Далее подготовьте яйца. Разбейте их так, чтобы остались целыми 2/3 скорлупы. Содержимое вылейте, емкость промойте и высушите.

pixabay.com

Заполните яйца грунтом. Учтите, что почва для рассады должна быть рыхлой и питательной. Опустите туда заранее выбранные растения. Когда все будет готово, переставьте наполненные оболочки в лотки для яиц, предварительно установив дренажные отверстия. Хорошо пролейте водой.

Важно: уровень почвы должен достигать края скорлупы.

Выбор растений

Очень удобны для выращивания в скорлупе суккуленты, а также засухоустойчивые растения. Их корневая система развивается медленно, а внутренней оболочки достаточно для выращивания цветка.

Рассада, выращенная в яичной скорлупе, спокойно пересаживается в открытый грунт. Только не забудьте слегка раздавить скорлупу, чтобы сквозь трещины смогли пробиться корни.

Декор

Яйца можно раскрасить в разные цвета, в лотке это будет выглядеть очень эффектно. Саму композицию можно украсить мхом и мелкими фигурками (гномиками, бабочками и прочим), которые продаются в любом специализированном супермаркете.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: