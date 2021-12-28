Новогодняя программа на 31 декабря

Парад, концерт и розыгрыш путевок в Лапландию: как будут встречать Новый год на ВДНГ vdng.ua

Во время зимних каникул гостей «Зимової країни» на ВДНГ ждет множество развлечений: флешмобы, концерты украинских артистов, квесты и розыгрыши, а в новогоднюю ночь — празднование до утра.

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Новогодняя программа начнется днем 31 декабря — на центральной площади ВДНГ состоится премьера мюзикла «Чарівна казка Зимової країни». Его будут показывать ежедневно в 14.00 и 17.00 до 9 января. На глазах у посетителей будут происходить настоящие чудеса. А после представления герои мюзикла: феи-бабочки, эльфы, снеговики и другие будут проходить праздничным парадом по аллеям комплекса, присоединиться к ним смогут все желающие.

Центральная площадь пресс служба

Начать праздничный вечер 31 декабря на ВДНГ можно будет в Оранжерее — задавать настроение в теплом баре будет зажигательный диджей-сет. Отдохнуть же от танцев гости смогут в лимонарии и в уютных залах с фотозонами. Все детали по бронированию столиков уже на странице Hendrick's Bar.

Центральная алея пресс служба

Концертная программа от радио NRJ Ukraine начнется на главной сцене ВДНГ в 22:00. В новогоднюю ночь здесь выступят: AMI, Edgar&Emma, SEVERINA, ARTEANA, группа ТОК и Dj Sanya Dymov.

Каток пресс служба

Что касается настоящего чуда, оно состоится на ВДНГ за полчаса до боя курантов — среди тех, кто решит встретить Новый год в Зимовій країні, разыграют путешествия в Лапландию, три уик-энда во Львове и iPhone 13. Для участия в розыгрыше нужно посетить сказочную почту Meest на центральном входе и выполнить все инструкции.

Каток на Рождество пресс служба

Фуд-корт, каток, горки, Венецианская карусель, колесо обозрения и уличные аттракционы будут работать в новогоднюю ночь до 3 часов. Все для того, чтобы Новый год на ВДНГ прошел интересно и весело! С подробным графиком работы и ценами всех локаций в новогоднюю ночь и праздники можно ознакомиться на официальном сайте.

ВДНХ пресс служба

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