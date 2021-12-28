28 декабря 2021: королева чаш, 4 чаш, тройка чаш

Эмоциональный день, который завершиться пиршеством. Не смотря на то, что настроение у вас угнетенное, день обещает массу эмоций и приятных событий. Прислушивайтесь к своей интуиции и следуйте ей.

29 декабря 2021: Королева пентаклей, рыцарь мечей, рыцарь пентаклей

Фото: i.pinimg.com

Не менее интересный день, вы будете ощущать себя важной персоной, вокруг которой все крутится. Возможны проявления каких-то мужчин, которые захотят разъяснить перед Новым годом сложившуюся ситуацию. Также возможны материальный подарки.

30 декабря 2021: 3 мечей, 7 чаш, страшный суд

Фото: i.pinimg.com

Сегодня день будет не простой, но хорошая новость в том, что внутренние драмы уходят на задний план, а на смену им приходит обновление. Мечтайте и загадывайте желания, чтобы в будущем все воплотилось в жизнь. Не зацикливайтесь на неудачах, их нужно оставить в прошлом.

31 декабря 2021: туз кубков, 4 мечей, мир

Новый год будет завершением этапа неопределенности и застоя. Если у вас были вопросы, касающиеся эмоциональной сферы, подвешенных ситуаций, то сегодня они все завершаться. Вы прошли свой круг и выходите в новое.

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