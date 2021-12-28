Уходящий год был тяжелым для всех, потому закономерно, что праздничное настроение может отсутствовать. Что делать, если так случилось и как отпраздновать Новый Год вопреки негативному настрою?

Если устали – не напрягайтесь

Маленькие шаги это универсальная тактика движения в любых стрессовых обстоятельствах. Не можете и не хотите готовить – закажите себе еду. Хвалите себя за каждое действие. Ведь главное, чтобы вам было комфортно. Избегайте переутомления, ведь оно только усугубляет плохое настроение. Не готовьте огромный стол, готовьте по силам. Если нет настроения и сил убирать – то и не убирайте. В конечном итоге, что важнее – войти в новый год в чистой квартире и без сил, или быть отдохнувшей и спокойной, зато с легким беспорядком?

Фото: i.pinimg.com

Красота это то, что мы видим

Праздничный настрой часто зависит от того, что вас окружает. Лучше всего с этим справляются фонарики. Украсьте дом гирляндами и вот у вас уже праздничное настроение повысилось. Наклейте на окна снежинки, зажгите свечи. Купите новый флисовый плед и смешные носки. Радовать себя – единственная ваша задача. Если вы радуетесь, то и мир вокруг преображается.

Фото: i.pinimg.com

Новогодние фильмы

Включите праздничные фильмы, которые поднимут настроение. Ромкомы и классика рождественского кино наполнит вас позитивом.

Фото: i.pinimg.com

Напитки для уюта

Сварите глинтвейн или какао. Наполните дом ароматами мандаринов и корицы, считается, что такие запахи положительно влияют на нервную систему.

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