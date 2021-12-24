Некоторые из этих фильмов можно еще посмотреть в кинотеатре

ТОП-8 новых фильмов 2021 года, которые нужно посмотреть до Нового года: трейлеры Кадры из фильмов

До Нового года осталась неделя, а многие люди не подготовили себя к празднику и не окунулись в новогоднюю атмосферу. Ivona предлагает подборку фильмов декабря, которые еще можно посмотреть в кинотеатрах, и которые однозначно подарят вам праздничное настроение.

Премьеры декабря:

Мультфильм «Зверопой 2»;

Комедийный боевик «King’s Man: Начало»;

Фантастический фильм «Матрица 4: Воскрешение»;

Триллер «Аллея кошмаров»;

Супергеройский фильм «Человек-паук: Нет пути домой»;

Романтический мюзикл «Вестсайдская история»;

Романтический фильм «Лакричная пицца»;

Драма «Быть Рикардо».

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