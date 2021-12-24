ТОП-8 фильмов декабря, которые нужно посмотреть до Нового года: трейлеры
Некоторые из этих фильмов можно еще посмотреть в кинотеатре
До Нового года осталась неделя, а многие люди не подготовили себя к празднику и не окунулись в новогоднюю атмосферу. Ivona предлагает подборку фильмов декабря, которые еще можно посмотреть в кинотеатрах, и которые однозначно подарят вам праздничное настроение.
Премьеры декабря:
Мультфильм «Зверопой 2»;
Комедийный боевик «King’s Man: Начало»;
Фантастический фильм «Матрица 4: Воскрешение»;
Триллер «Аллея кошмаров»;
Супергеройский фильм «Человек-паук: Нет пути домой»;
Романтический мюзикл «Вестсайдская история»;
Романтический фильм «Лакричная пицца»;
Драма «Быть Рикардо».
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