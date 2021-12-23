23 декабря 2021: принцесса кубков, повешенный, 9 пентаклей

Кто-то проявит желание восстановить прошлые отношения, что характерно для времени ретроградной Венеры. Причем карты говорят, что инициатором восстановления будете не вы, а мужчина, который долго пребывал в молчании. Ваша задача всё хорошо взвесить и принять решение, оно зависит только от вас.

pinterest.com

Сегодня вы получите известие, которое повлияет на ваше эмоциональное состояние. Вы перестанете волноваться и нервничать, что приведет к исполнению желания. Также возможен праздник, где вы отлично проведете время. Также в этот день возможны приглашение на свидание и путешествие.

pinterest.com

Прекрасный день, наполненный радостью и приятным времяпрепровождением. Вы будете чувствовать себя наполненной и счастливой, возможно знакомство с солидным мужчиной, который будет сражаться за ваше расположение. День проведите в кругу близких людей.

26 декабря 2021: страшный суд, 2 пентаклей, 8 чаш

Сегодня вы начнете что-то заново, уйдете от разочарований и достигните внутреннего баланса. Обращайте внимание на свои эмоции, не подавляйте их. Избегайте компаний, где будете чувствовать себя некомфортно, всегда лучше уйти, чем думать «что я тут делаю?».

Вам будет интересно прочитать на Ivona: