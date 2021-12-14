Минутка ностальгии: ТОП-15 советских мультфильмов, которые создадут новогоднее настроение
Для каждого человека Новый год ассоциируется по-разному, для кого-то с мандаринами, большим столом вкусностей и сладостей, снегом, новогодней елкой и различными ярмарками и концертами, а также фильмами, сериалами и мультфильмами, в том числе советскими, которые могли смотреть все, кто родился в СССР.
В преддверии новогодних праздников Ivona подготовила подборку мультфильмов для просмотра всей семьей. Обещаем, вы мысленно отправитель в путешествие в мир под названием «Детство».
Лучшая новогодняя подборка советских мультфильмов выглядит так:
Двенадцать месяцев (1956)
Ночь перед Рождеством (1951)
Варежка (1967)
Снеговик-почтовик (1955)
Щелкунчик (1973)
Снежная королева (1957)
Новогодняя сказка (1972)
Мороз Иванович (1981)
Дед Мороз и Серый волк (1978)
Умка
Дед Мороз и лето (1969)
Шайбу! Шайбу! (1964)
Падал прошлогодний снег (1983)
Трое из Простоквашино (1978)
Ну, погоди! (новогодний выпуск) (1969)
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