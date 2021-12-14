Подборка мультфильмов для тех, кто хочет вспомнить детство

Для каждого человека Новый год ассоциируется по-разному, для кого-то с мандаринами, большим столом вкусностей и сладостей, снегом, новогодней елкой и различными ярмарками и концертами, а также фильмами, сериалами и мультфильмами, в том числе советскими, которые могли смотреть все, кто родился в СССР.

В преддверии новогодних праздников Ivona подготовила подборку мультфильмов для просмотра всей семьей. Обещаем, вы мысленно отправитель в путешествие в мир под названием «Детство».

Лучшая новогодняя подборка советских мультфильмов выглядит так:

Двенадцать месяцев (1956)

Ночь перед Рождеством (1951)

Варежка (1967)

Снеговик-почтовик (1955)

Щелкунчик (1973)

Снежная королева (1957)

Новогодняя сказка (1972)

Мороз Иванович (1981)

Дед Мороз и Серый волк (1978)

Умка

Дед Мороз и лето (1969)

Шайбу! Шайбу! (1964)

Падал прошлогодний снег (1983)

Трое из Простоквашино (1978)

Ну, погоди! (новогодний выпуск) (1969)

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