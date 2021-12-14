Эти фильмы поднимут праздничное настроение

Праздничный сезон уже начался. Каждый вечер по телевизору показывают множество рождественских и новогодних фильмов.

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Фаворитами на новогодние праздники являются такие фильмы, как: «Один дома», «Эльф» и «Эта прекрасная жизнь». Также не менее популярными остаются все части о Гарри Поттере, в которых много рождественских сцен, но главное, там существует магия – а это часть Рождества или Нового года!

Ivona собрала еще 10 нетрадиционных рождественских фильмов, которые нужно посмотреть, чтобы окунуться в праздничное настроение и рождественскую атмосферу.

Эдвард Руки-Ножницы – 1990

Секреты Лос-Анджелеса – 1997

Поменяться местами – 1983

Гремлины – 1984

Крепкий орешек – 1988

Пока ты спал – 1995

Бэтмен возвращается – 1992

Prancer – 1989

Долгий поцелуй на ночь – 1996

Фея-крёстная – 2020

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