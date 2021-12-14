ТОП-10 лучших рождественских фильмов для вечернего просмотра
Эти фильмы поднимут праздничное настроение
Праздничный сезон уже начался. Каждый вечер по телевизору показывают множество рождественских и новогодних фильмов.
Читайте также: Как изменились актеры новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»Фаворитами на новогодние праздники являются такие фильмы, как: «Один дома», «Эльф» и «Эта прекрасная жизнь». Также не менее популярными остаются все части о Гарри Поттере, в которых много рождественских сцен, но главное, там существует магия – а это часть Рождества или Нового года!
Ivona собрала еще 10 нетрадиционных рождественских фильмов, которые нужно посмотреть, чтобы окунуться в праздничное настроение и рождественскую атмосферу.
Эдвард Руки-Ножницы – 1990
Секреты Лос-Анджелеса – 1997
Поменяться местами – 1983
Гремлины – 1984
Крепкий орешек – 1988
Пока ты спал – 1995
Бэтмен возвращается – 1992
Prancer – 1989
Долгий поцелуй на ночь – 1996
Фея-крёстная – 2020
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