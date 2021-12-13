13 декабря 2021: паж чаш, 9 чаш, паж мечей

Сегодня вы будете балансировать между эмоциями и разумом. Захочется то уйти с головой в мечты и радости, то жестко проанализировать свою жизнь и найти идеальный маршрут к успеху. Также день обещает приятные встречи с мужчинами, а любые конфликты завершаться примирением.

14 декабря 2021 года: 7 чаш, 9 пентаклей, король мечей

Займитесь сегодня творчеством, попробуйте написать или нарисовать свои желания. Сегодня возможны финансовые поступления и деловые встречи. К концу дня возможны покупки, но будьте внимательными, не тратьте деньги на ерунду. Взвешивайте свои решения, не руководствуйтесь минутной слабостью.

15 декабря 2021 года? 4 посохов, отшельник, 2 мечей

Возможно, сегодня появится идея создания нового союза. Скорее всего, союз этот будет касаться интеллектуальной работы, и вам понадобится принять решение. Карты советуют поступать по совести, и начинать новые проекты только после внимательного обдумывания всех плюсов и минусов.

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