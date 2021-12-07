В семье Мендельсонов было четыре ребенка, но только двое из них прославились в музыкальном поприще – старшая дочь Фанни, и младший сын – Феликс

Кстати в этой семье были и другие незаурядные личности, например их дед – Мозес, который носил прозвище «немецкий Сократ».Семья была очень обеспеченной, потому постарались дать детям наилучшее образование. Для этого чета перебралась в Берлин. Детям наняли самых престижных учителей по классу нотной грамоты и игры на инструментах. Больше всех удивляла Фанни, Мадам Mари Бижо де Морог, музыкант, которой восхищался Бетховен и по совместительству педагог Фанни – неоднократно отмечала, что Фанни – музыкальное чудо.

До 15 лет девушка впечатляла своим даром и учителей, и гостей дома. Однако, как бывало в знатных семьях тех времен, отец решил выдать девушку замуж и запретил музицировать. Эта новость стала трагедией для Фанни, и чтобы как-то пережить свое горе, она сконцентрировалась на младшем брате Феликсе и его успехах в музыке.

Bettmann Archive/ Фанни и Феликс

В 1821 году Феликс отправляется к Гете и каждый день отправлял письма сестре с подробными рассказами о своей жизни. В ответ Фанни отправляла через Феликса песни, написанные на стихи поэта. Гете отзывался о ее произведениях с восхищением и даже написал текст к одной из ее мелодий.

Второй уровень таланта Фанни раскрылся сразу же после замужества, когда спустя пару часов муж отвел её к роялю и сказал: «Ты должна сочинять».

Фанни писала в стол, играла для узкого семейного круга, но ее работы знали во всех концертных залах Германии, правда в авторстве ее брата – Феликса Мендельсона.

Есть несколько свидетельств, в которых значится, что несколько песен из сборника Феликса принадлежали его сестре, а когда сама королева Виктория высказала восхищение новой «Итальянской песней», Феликс признался, что настоящий автор – его сестра.

«Если никто не высказывает своего мнения или не проявляет ни малейшего интереса к чьим-либо произведениям, человек теряет со временем не только все удовольствие от них, но и всю способность судить об их ценности»

Ф. Мендельсон

Что интересно, семья поддерживала такое положение вещей, руководствуясь тем, что для юноши это профессия, а для девицы – только шалость. И один только муж Фанни – Вильгельм Гензель был категорически не согласен.

Именно он в тайне от родных за свои деньги опубликовал несколько сочинений жены, и всячески способствовал ее развитию и росту. Фанни Мендельсон одна из самых известных женщин-композиторов ХIХ века, так и умерла, ощущая себя тенью яркой звезды своего брата. Умерла в 41 год от сердечного приступа во время исполнения оратории брата «Вальпургиева ночь».

Самый известный цикл ее миниатюр «Год», состоящий из 12 произведений, стал предвестником «Времен года» Чайковского. После смерти Фани Феликс прожил только 7 месяцев и тоже скончался.

В ноября текущего года, в честь 216 дня рождения Фанни (14.11) Google выпустил дудл в честь удивительной женщины-композитора.

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