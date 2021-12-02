К сожалению, это редкое затмение можно будет увидеть только в Антарктиде, на юге Австралии, Африки и в южной части Индийского, Тихого и Атлантического океана

Солнечное затмение 4 декабря: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу pixabay.com

Важно отметить, что это событие завершает коридор затмений, который начался 19 ноября, и поставит точку в вопросах международного противостояния, тревожности и подавленного состояния.

Обращайте в этот день внимание на детали, вполне возможно, что вы получите инсайт или подсказку. Еще это время вещих снов, интересных и незабываемых встреч с необычными людьми. Также обращайте внимание на различные задержки и отклонения от плана, возможно мироздание вам на что-то намекает. Если последние две недели вы испытывали тревогу, находились в эмоциональных качелях, то вам точно стоит сделать ритуал очищения.

Что можно делать на солнечное затмение

очищать своё пространство от ненужных людей, контактов

очищать себя и снимать негативные программы

В общем, все, что связано с избавлением от ненужного и очищением пространства в этот день сработает просто отлично.

Солнечное затмение 4 декабря: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу pixabay.com

Ритуалы

Возьмите листья лавра, напишите на них то, от чего хотели бы избавиться. Сосредоточьтесь на вещах, которые должны уйти из жизни. Сожгите листья, а пепел пустите по ветру

Добавьте в ванну соль и несколько капель масла бадьяна. Это поможет убрать негативную энергетику

Зажгите свечу и обойдите с ней дом по периметру. Это поможет очистить пространство от негатива

Зажигайте благовония и аромамасла, зажигайте в доме свечи, это приведет к успокоению

Солнечное затмение 4 декабря: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу pixabay.com

Что нельзя делать

Воздержитесь от практик на желания и не составляйте карту желаний, так как всё может обернуться неприятностями и убытками.

Это период идеально подходит для перезагрузки и переосмысления своих ценностей. Также стоит подумать и определить свои намерения и цели.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Избили и застрелили жену: на дом известного продюсера напали грабители

День рождения Бритни Спирс: ТОП-5 громких скандалов с певицей