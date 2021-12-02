Солнечное затмение 4 декабря: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу
Важно отметить, что это событие завершает коридор затмений, который начался 19 ноября, и поставит точку в вопросах международного противостояния, тревожности и подавленного состояния.
Обращайте в этот день внимание на детали, вполне возможно, что вы получите инсайт или подсказку. Еще это время вещих снов, интересных и незабываемых встреч с необычными людьми. Также обращайте внимание на различные задержки и отклонения от плана, возможно мироздание вам на что-то намекает. Если последние две недели вы испытывали тревогу, находились в эмоциональных качелях, то вам точно стоит сделать ритуал очищения.
Что можно делать на солнечное затмение
- очищать своё пространство от ненужных людей, контактов
- очищать себя и снимать негативные программы
В общем, все, что связано с избавлением от ненужного и очищением пространства в этот день сработает просто отлично.
Ритуалы
- Возьмите листья лавра, напишите на них то, от чего хотели бы избавиться. Сосредоточьтесь на вещах, которые должны уйти из жизни. Сожгите листья, а пепел пустите по ветру
- Добавьте в ванну соль и несколько капель масла бадьяна. Это поможет убрать негативную энергетику
- Зажгите свечу и обойдите с ней дом по периметру. Это поможет очистить пространство от негатива
- Зажигайте благовония и аромамасла, зажигайте в доме свечи, это приведет к успокоению
Что нельзя делать
- Воздержитесь от практик на желания и не составляйте карту желаний, так как всё может обернуться неприятностями и убытками.
- Это период идеально подходит для перезагрузки и переосмысления своих ценностей. Также стоит подумать и определить свои намерения и цели.
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