Что ожидает нас 8, 9 и 10 октября - расскажут карты таро и наше предсказательница Мора Морте

Расклад таро на 8 октября 2021 г. – 5 мечей + Звезда

Пятница и новолуние сказываются несколько замедленным темпом жизни, а также упадком сил. В этот день вам может показаться, что все идет не по плану, а резкие изменения огорчают и портят настроение. Не отчаивайтесь, это временная перипетия, которая быстро закончится. В плане любви – постарайтесь не выяснять сегодня никаких отношений, не идите на конфликты, они чреваты затяжными последствиями. Старайтесь не тратить деньги бездумно, в этот день они могут очень быстро утекать.

Расклад таро на 9 октября 2021 г. – 5 чаш + Колесо фортуны

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Скорее всего, вы не видите те преимущества, которые у вас есть. Оглянитесь вокруг, обратите внимание на то что есть минимум две позиции, которые вас порадуют. Не уповайте на судьбу, берите ее в свои руки и крутите колесо фортуны самостоятельно. Именно это приведет вас к успеху, о котором вы даже не подозревали.

Азартные игры сегодня не принесут никакой радости, зато приведут к убыткам. Это касается и вложений – не лучший день для них. Отношения в этот день могут удивить перепадами и накалом. Вам нужно держать нейтральную позицию и не втягиваться в эмоциональные перекосы. Ведь они не принесут ничего, кроме раздрая.

Расклад таро на 10 октября 2021 г. – Иерофант + 10 чаш

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А вот сегодня день прекрасный во всех отношениях. Вы как боженькиин мизинец – все решаете с легкостью, знанием и уверенностью Иерофанта. При этом у в эмоциональной сфере – вы полная чаша и счастливый пирожочек. День отличный для семейных прогулок, встреч и прочих коллективных радостей. Для кого-то проиграется встреча со значимым человеком, который захочет прояснить отношения и перевести их на новый уровень. Финансы обещают прибыль и новые вливания. Возможно прибыль придет благодаря мужчине.

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