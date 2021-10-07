Спільний концерт першої скрипки Берлінської філармонії Дайшина Кашімото і New Era Orchestra

Спільний концерт першої скрипки Берлінської філармонії Дайшина Кашімото і New Era Orchestra відбудеться у Києві 20 жовтня о 19:00 у Національній філармонії України ім. М.В. Лисенка.

Візит зіркового скрипаля Першого концертмейстера Берлінської Філармонії Дайшина Кашімото (Японія – Німеччина) в Україну є ініціативою арт-директора й диригента оркестру New Era Orchestra Тетяни Калініченко. У програмі концерту у виконанні зіркового соліста та New Era Orchestra звучатимуть Восьма симфонія та Концерт для скрипки з оркестром Людвіга ван Бетховена.

Перша скрипка Берлінської філармонії Дайшин Кашімото

Декілька штрихів з біографії одного із провідних скрипалів світової класичної сцени. Дайшин Кашімото почав грати на скрипці у три роки. У сім неповних років став одним з наймолодших учнів в історії Джульярдської школи в Нью-Йорку. З 1990 року навчався у Німеччині у легендарного Захара Брона й закінчив фрайбурзьку Вищу школу музики під проводом Райнера Куссмауля. З 2009 року є Першим концертмейстером і солістом Берлінської філармонії. Музикант співпрацює з найвідомішими диригентами сучасності, зокрема як соліст виступав під орудою Саймона Реттла та Андриса Нельсонса. Виступав з найкращими оркестрами світу, такими як Boston Symphony, Orchestre Nationale de France, Bavarian and Frankfurt Radio Symphony orchestras, Dresden Staatskapelle, Orchestre de la Suisse Romande, Czech Philharmonic тощо. Грає на скрипці Гварнері 1674 року.

New era orchestra

Концерт із Кашімото було анонсовано на грудень 2020 року в рамках світового святкування великого бетховенського ювілею. Однак через спалах пандемії, карантинні обмеження й закриття кордонів концерт перенесено на 2021 рік.

New era orchestra