Что вас ждет в конце сентября - расскажут карты таро и наша предсказательница Мора Морте

27 сентября: карта дня Дьявол

Посмотрите на свою жизнь более внимательно, возможно что-то тянет вас вниз. Возможно, в вашей жизни берут верх какие-то зависимости и именно в это день они проявят себя во всей красе.

Карта дня: Дьявол pinterest.com

Потому старайтесь воздерживаться от попадания в ловушки, и обратите внимание на созависимые отношения. Также обратите внимание, что все ваши жертвы ради других - могут привести к тяжелым состояниям и опустошенности.

28 сентября: карта дня Звезда

Карта дня: Звезда pinterest.com

29 сентября: карта дня Дурак

Отличный день для исполнения желаний, нахождения новых путей и понимания что именно вам нужну и что вы хотите. Карта символизирует безмятежность корень которой лежит понимании положительного развития будущего. Идите радостно и верьте в положительный исход событий.

Карта дня: Дурак pinterest.com

Что-то новое заходит в вашу жизнь и приносит следом кардинальные изменения. Будьте готовы к необычным поворотам судьбы, идите вперед смело, будьте любопытными. Этот переломный момент за которым последует очень интересные и яркие события.

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