Таропрогноз на 27, 28 и 29 сентября
Что вас ждет в конце сентября - расскажут карты таро и наша предсказательница Мора Морте
27 сентября: карта дня Дьявол
Посмотрите на свою жизнь более внимательно, возможно что-то тянет вас вниз. Возможно, в вашей жизни берут верх какие-то зависимости и именно в это день они проявят себя во всей красе.
Потому старайтесь воздерживаться от попадания в ловушки, и обратите внимание на созависимые отношения. Также обратите внимание, что все ваши жертвы ради других - могут привести к тяжелым состояниям и опустошенности.
28 сентября: карта дня Звезда
29 сентября: карта дня Дурак
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