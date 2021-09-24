Выступление состоится 30 сентября в столичном Caribbean Club Concert Hall

В этом году команда ворвалась в украинский шоу-бизнес и уже выступила на главной сцене фестиваля Atlas Weekend. А также музыканты устроили виртуальный музыкальный батл с мэром Киева. Про хит «Одного дня я стану мером» с Виталием Кличко написали ведущие украинские медиа, и вот наконец можно будет услышать эту песню живьем.

Karta Svitu впервые презентует публике полную концертную программу, музыканты зарядят уже обычным для выступлений группы драйвом, приправленным фирменными шутками от солиста Ивана Марунича. Слушатели услышат лайв-версию сингла «Квартира», на которую недавно вышел дебютный видеоклип, и трек «Лопес», который получил вторую жизнь, и сейчас находится в горячей ротации украинских радио.

«В последний день сентября мы ожидаем особенный и душевный концерт. Потому что как вечер 30 сентября встретишь, так октябрь и проведешь», — вводит новую народную примету фронтмен Karta Svitu Иван Марунич.

Karta Svitu сыграет первый сольный концерт в Киеве пресс служба

Купить билеты на концерт можно на сайте.

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