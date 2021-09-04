Что интересного ждет вас в последние дни августа - расскажут карты таро и наша предсказательница - Мора Морте

Карта дня 4 сентября: 2 чаш

День обещает быть очень хорошим, особенно в плане межличностных отношений. Любые свидания, встречи - пройдут непринужденно, весело и эмоционально наполнено. На глубинном уровне 2 чаш описывает то фундаментальное обстоятельство, где то, как к нам относятся другие, на самом деле отражает наше собственное отношение к себе. Восприимчивость к себе готовит нас к способности воспринимать кого-то другого и отдавать себя ему. Отлично будет в этот день заключать союзы, объединять силы с кем-то ради благой цели.

Предупреждение 4 сентября: Туз чаш

Существует опасность «утонуть в эмоциях». Помните, что время для самопотакания и следования желаниям сердца неподходящее. Эмоции, которые вас будут переполнять в этот день стоит оставить при себе.

Таро-прогноз на 4 и 5 сентября 2021 года pinterest.com

День решительных действий, определения и обозначения целей, решения трудных задач. Если вам нужно решить какой-то насущный вопрос, выяснить детали - именно в этот день лучше всего это делать. Ваш острый ум и знания своих мотивов помогут вам в этом.

Предупреждение 4 сентября: 2 пентаклей

Двойственность должна уйти из вашей жизни. Любые неопределнность и непонимание что выбрать будет тянуть вас ко дну.

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