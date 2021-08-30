ТОП-9 звезд, которые бросили школу ради славы
Читайте также: Дженнифер Лопес продает квартиру за $25 млн: фотоУ каждого ребенка в определенном возрасте появляется увлечение, хобби или мечта, которая принуждает делать нас безумный поступки. Ivona представляет подборку знаменитостей, которые в детстве бросили учебное заведение ради карьеры или мечты стать известным человеком.
Элтон Джон
Известный британский музыкант оставил обучение в консерватории ради того, чтобы стать известным певцом. Он организовал собственную группу, после чего стал сольным исполнителем.
Эмма Стоун
Звезда «Круэллы» Эмма Стоун с детства мечтала стать актрисой. Когда она училась в 9 классе, то уговорила родителей переехать в Голливуд и бросить учебу. Родители знаменитости согласились, и она начала строить актерскую карьеру.
Леонардо Ди Каприо
Звезда «Титаника» и многих других культовых фильмов Леонардо Ди Каприо с ранних лет стремился к актерской карьере. Он начал сниматься, будучи еще ребенком. Актер бросил среднюю школу, чтобы ходить на прослушивания и искать агента.
Ума Турман
Американская актриса в 8 классе сильно увлеклась театром и актерским мастерством. Ее заметил агент на конкурсе талантов и предложил заняться профессионально карьерой актрисы. После чего она бросила школу и стала актрисой.
Дэниел Рэдклифф
Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф стал актером в 11-летнем возрасте. Совмещать съемки и учебу ему было очень тяжело, поэтому в старшей школе он принял решение бросить школу, чтобы заняться актерским мастерством.
Рианна
Известная певица Рианна бросила школу и уехала с Барбадоса, когда ей было 16 лет. Причиной такого решения стала мечта стать популярной певицей.
Кейт Уинслет
Еще одна звезда «Титаника» Кейт Уинслет бросила школу в 16-летнем возрасте и пошла работать в магазин деликатесов, чтобы заработать деньги на билет в Лондон и пойти там на прослушивание. А в 19 лет она была утверждена на главную роль в триллере «Небесные создания».
Джонни Депп
Звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп мечтал о карьере певца. В 15-летнем возрасте он бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом.
Хилари Суонк
Американская актриса Хилари Суонк оставила учебу в 16 лет, чтобы заняться актерским мастерством.
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