Эмма Стоун, Рианна, Джонни Депп и другие известные люди, которые оставили обучение ради популярности.

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У каждого ребенка в определенном возрасте появляется увлечение, хобби или мечта, которая принуждает делать нас безумный поступки. Ivona представляет подборку знаменитостей, которые в детстве бросили учебное заведение ради карьеры или мечты стать известным человеком.

Элтон Джон

Известный британский музыкант оставил обучение в консерватории ради того, чтобы стать известным певцом. Он организовал собственную группу, после чего стал сольным исполнителем.

Элтон Джон Getty Images

Эмма Стоун

Звезда «Круэллы» Эмма Стоун с детства мечтала стать актрисой. Когда она училась в 9 классе, то уговорила родителей переехать в Голливуд и бросить учебу. Родители знаменитости согласились, и она начала строить актерскую карьеру.

Эмма Стоун Getty Images

Леонардо Ди Каприо

Звезда «Титаника» и многих других культовых фильмов Леонардо Ди Каприо с ранних лет стремился к актерской карьере. Он начал сниматься, будучи еще ребенком. Актер бросил среднюю школу, чтобы ходить на прослушивания и искать агента.

Леонардо Ди Каприо Getty Images

Ума Турман

Американская актриса в 8 классе сильно увлеклась театром и актерским мастерством. Ее заметил агент на конкурсе талантов и предложил заняться профессионально карьерой актрисы. После чего она бросила школу и стала актрисой.

Ума Турман Getty Images

Дэниел Рэдклифф

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф стал актером в 11-летнем возрасте. Совмещать съемки и учебу ему было очень тяжело, поэтому в старшей школе он принял решение бросить школу, чтобы заняться актерским мастерством.

Дэниел Рэдклифф Getty Images

Рианна

Известная певица Рианна бросила школу и уехала с Барбадоса, когда ей было 16 лет. Причиной такого решения стала мечта стать популярной певицей.

Рианна Getty Images

Кейт Уинслет

Еще одна звезда «Титаника» Кейт Уинслет бросила школу в 16-летнем возрасте и пошла работать в магазин деликатесов, чтобы заработать деньги на билет в Лондон и пойти там на прослушивание. А в 19 лет она была утверждена на главную роль в триллере «Небесные создания».

Кейт Уинслет Getty Images

Джонни Депп

Звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп мечтал о карьере певца. В 15-летнем возрасте он бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом.

Джонни Депп Getty Images

Хилари Суонк

Американская актриса Хилари Суонк оставила учебу в 16 лет, чтобы заняться актерским мастерством.

Хилари Суонк Getty Images

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