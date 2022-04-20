Эзра Миллер разбил женщине голову, бросив в нее стул

Эпатажного актера и звезду «Фантастических тварей» Эзру Миллера арестовали на Гавайях за нападение второй степени, пишет Variety.

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Отметим, что прошло меньше месяца после его предыдущего ареста за хулиганство и домогательства в городе Хило, а теперь актер совершил новое преступление на вечеринке в частной резиденции, где вел себя неподобающе. Хозяйке дома не понравилось его поведение и она попросила его уйти, после чего Эзра разозлился и бросил в нее стулом, оставив глубокий порез на лбу.

К слову, девушка отказалась от госпитализации, но вызвала полицейских, которые арестовала Миллера в 1:30 ночи. Он провел несколько часов в участке, после чего его отпустили. Как утверждают в полиции, ведется расследование.

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