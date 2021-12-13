  1. Чтобы блинчики были ровными и красивыми - делайте специальную посуду для теста из подручных средств. Для этого подойдет бутылка из-под соуса, с небольшим отверстием в крышке. А, чтобы тесто аккуратно поместилось в емкость, используйте воронку. Дальше просто выливайте на сковороду тесто, и у вас будут идеальные блинчики.
  2. Сырный и рыбный салаты лучше делать с помощью блендера. Тогда консистенция получится воздушной и похожей на мусс. Для сервировки используйте тарталетки и кондитерский шприц. Такая порционная подача не только украсит стол, но и подойдет для динамических вечеринок.
  3. Корзиночки для кухонных мелочей лучше всего крепить к дверцам шкафчиков. Это поможет сэкономить рабочее пространство. 
  4. Чтобы разделить фарш на порционные кусочки, очень пригодится бамбуковая палочка. Просто сложите фарш в пакет и надавите палочкой вдоль и поперек так, чтобы получились кубики. А дальше – пустяки – когда понадобится фарш, просто отломайте кусочек.
  5. Чтобы подольше сохранить свежесть продуктов, заверните их в фольгу, особенно это помогает при хранении овощей и фруктов.
  6. Если у вас нет специальных емкостей для хранения круп, просто отрежьте верх от пластиковой бутылки, проденьте через горлышко кулёк и закрутите крышкой.
  7. Хотите наслаждаться свежей зеленью всю зиму? Сделайте замороженные кубики из петрушки и укропа в оливковом масле, просто и очень удобно! 

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