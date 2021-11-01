Все собранные средства пойдут на содержание семейных комнат при украинских больницах, где дети, находящиеся на стационарном лечении, могут провести время вместе с родными, отдохнуть, поесть и поиграть

5 ноября украинцев приглашают поучаствовать во всеукраинском благотворительном флешмобе #деньпижам. Присоединиться может каждый желающий — для этого нужно опубликовать в соцсетях свое фото или видео в пижаме и сделать благотворительный взнос. Все собранные средства пойдут на содержание Семейных комнат Рональда МакДональда при украинских больницах, где дети, находящиеся на стационарном лечении, могут провести время вместе с родными, отдохнуть, поесть и поиграть.

В ролике, анонсирующем #деньпижам, снялись Лилия Ребрик с Андреем Диким и их детьми, Анатолий Анатолич, Злата Огневич и Валерия Гузема. Звезды танцуют танец благотворительного флешмоба, который запускают в соцсетях, в том числе в TikTok.

Как принять участие в благотворительном Дне пижам:

5 ноября надеть любимую пижаму, сделать фото или видео в ней (на работе, учебе или просто дома)

сделать публикацию в соцсетях с хештегом #деньпижам и бросить вызов троим друзьям

поддержать Семейные комнаты в детских больницах Украины, пожертвовав любую сумму по ссылке.

Семейные комнаты Рональда МакДональда работают в киевском «ОХМАТДЕТе», Харьковской, Винницкой, Сумской и Львовской областных детских больницах бесплатно для семей с детьми, находящимися на стационарном лечении. За пять лет работы Семейные комнаты приняли свыше 70 000 семей.

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