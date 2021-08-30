Вот и наступило время активных работ в саду, сбора урожая и, конечно же, подготовки к следующему сезону.

Подготавливая участок к зиме, следует сначала выполоть все сорняки, собрать опавшие листья, сухие стебли растений. Особое внимание стоит обратить на своевременную уборку опавших плодов: в них нередко прячутся многочисленные вредители, которые со временем уйдут в почву, чтобы весной дать начало новой популяции.

Важно! Весь опад с фруктовых деревьев, листья и больные ветви необходимо утилизировать.

Кстати, после горчицы отлично растет картофель, потому что ее жгучие эфирные масла отпугивают известного картофельного вредителя – проволочника .

Цветы

На освободившуюся землю посейте сидераты - горчицу, фацелию, пшеницу, рожь. Они вырастут к холодам, но зацвести не успеют. А уже в октябре перекопайте почву вместе с растениями. Это оздоровит землю и обогатит ее органическими веществами. Пожалуй, это самый важный пункт работ в саду и огороде в сентябре.

Также в сентябре время обрезать отцветшие многолетники:

дельфиниум

колокольчики

лилейники

ирисы

флокс

дицентру

астранцию.

Осень в саду: какие работы нужно провести pixabay.com

Деревья

А вот пионы, астильбы и многие сорта хост сохраняют декоративный вид довольно долго, и обрезку этих растений проводят по мере его потери, а не по четкому расписанию. В середине сентября. Оптимальная температура почвы для их лучшего укоренения - 5-7 градусов. Если идут постоянные дожди, это хорошо – посадки уже не нужно поливать. Ранние сорта можно высаживать под плодовые деревья, если на даче мало места. Тюльпаны предпочитают нейтральную, легкую землю. Если почва глинистая, то перед посадкой ее нужно перекопать с торфом, песком или компостом.

Подготовьте деревья к зимнему периоду. Серьезную обрезу деревьев и кустарников нужно проводить весной. Но сейчас важно избавиться от сухих ветвей - скорее всего, в них гнездятся болезни. Последний раз в этом сезоне можно обрезать живую изгородь, придавая ей желаемую форму. В плодовом саду обрежьте ремонтантную малину (у обычных сортов вырезайте только плодоносившие стволы, а молодые укоротите до одревесневевшей части). Подкормите деревья. Сразу стоит отказаться от азотных, так как они стимулируют рост. Для осени подходит любая органика: навоз, перегной, торф. Калий придется по вкусу газону, а комплексные удобрения оценят плодово-ягодные культуры. Побелка стволов деревьев – еще одно немаловажное мероприятие, которое завершает комплекс работ по подготовке плодового сада к зиме. Беленые с осени деревья легче выдерживают морозы в январе-марте.

Осень в саду: какие работы нужно провести pixabay.com

Если в будущем сезоне хочется изменить облик сада, то в сентябре самое время для новых посадок.

Чтобы корневая система растений дышала «полной грудью», следует взрыхлить почву в приствольных кругах деревьев. А вот к обработке земли под кустарниками нужно подойти индивидуально: например, грунт под смородиной можно копать глубоко, а малина предпочитает деликатную поверхностную обработку.

До середины месяца высаживают хвойные деревья и кустарники, а также те виды лиственных, которые в течение года не меняют своего окраса. Из плодовых растений в сентябре

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можно посадить смородину, крыжовник, ежевику и жимолость. Отдельным пунктом осенних работ в саду значится подготовка к зиме газона. Если на вашем участке есть газон, то его также необходимо подготовить к зиме. Газон необходимо подстричь и «причесать» веерными граблями. Затем провести аэрацию – «прокалывание почвы газона для улучшения ее дренажа». Основной инструмент для аэрации – это вилы, но на больших площадях целесообразно использовать специальную технику, эффективно справляющуюся с этой задачей.

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