Какие садовые работы нужно сделать в сентябре
Подготавливая участок к зиме, следует сначала выполоть все сорняки, собрать опавшие листья, сухие стебли растений. Особое внимание стоит обратить на своевременную уборку опавших плодов: в них нередко прячутся многочисленные вредители, которые со временем уйдут в почву, чтобы весной дать начало новой популяции.
На освободившуюся землю посейте сидераты - горчицу, фацелию, пшеницу, рожь. Они вырастут к холодам, но зацвести не успеют. А уже в октябре перекопайте почву вместе с растениями. Это оздоровит землю и обогатит ее органическими веществами. Пожалуй, это самый важный пункт работ в саду и огороде в сентябре.
Важно! Весь опад с фруктовых деревьев, листья и больные ветви необходимо утилизировать.
В начале сентября пора выкапывать картофель, морковь, свеклу, а во второй половине сентября – капусту, тыкву, кабачки. Поклонники натурального хозяйства могут заложить компост под зиму.
Кстати, после горчицы отлично растет картофель, потому что ее жгучие эфирные масла отпугивают известного картофельного вредителя – проволочника .
Цветы
Также в сентябре время обрезать отцветшие многолетники:
- дельфиниум
- колокольчики
- лилейники
- ирисы
- флокс
- дицентру
- астранцию.
Деревья
Подготовьте деревья к зимнему периоду. Серьезную обрезу деревьев и кустарников нужно проводить весной. Но сейчас важно избавиться от сухих ветвей - скорее всего, в них гнездятся болезни. Последний раз в этом сезоне можно обрезать живую изгородь, придавая ей желаемую форму. В плодовом саду обрежьте ремонтантную малину (у обычных сортов вырезайте только плодоносившие стволы, а молодые укоротите до одревесневевшей части). Подкормите деревья. Сразу стоит отказаться от азотных, так как они стимулируют рост. Для осени подходит любая органика: навоз, перегной, торф. Калий придется по вкусу газону, а комплексные удобрения оценят плодово-ягодные культуры. Побелка стволов деревьев – еще одно немаловажное мероприятие, которое завершает комплекс работ по подготовке плодового сада к зиме. Беленые с осени деревья легче выдерживают морозы в январе-марте.
Если в будущем сезоне хочется изменить облик сада, то в сентябре самое время для новых посадок.
До середины месяца высаживают хвойные деревья и кустарники, а также те виды лиственных, которые в течение года не меняют своего окраса. Из плодовых растений в сентябре
Читайте также: Лучшие прически для девочек на выпускной в детском садуможно посадить смородину, крыжовник, ежевику и жимолость. Отдельным пунктом осенних работ в саду значится подготовка к зиме газона. Если на вашем участке есть газон, то его также необходимо подготовить к зиме. Газон необходимо подстричь и «причесать» веерными граблями. Затем провести аэрацию – «прокалывание почвы газона для улучшения ее дренажа». Основной инструмент для аэрации – это вилы, но на больших площадях целесообразно использовать специальную технику, эффективно справляющуюся с этой задачей.
Вам будет интересно почитать на Ivona: