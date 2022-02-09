Що цікавить сучасне покоління? Як з ним працювати, як продавати зумерам та як з ними розмовляти однією мовою? Дізнайтеся із перших уст 27 лютого на безкоштовній онлайн-конференції Zavtra. 20 лідерів покоління Z, які попри свій вік та обставини запускають стартапи, роблять наукові відкриття, перемагають в олімпіадах світового рівня та крок за кроком будують нову реальність, допоможуть вам підготуватися до найближчого майбутнього!   деталі   Конференція буде корисною для:  

  • підлітків, які не хочуть чекати, «поки виростуть», аби розпочати власну справу чи зробити свій внесок у світ;
  • батьків, які прагнуть допомогти своїм дітям реалізувати потенціал, розвинути підприємницьке мислення та відкрити нові можливості реалізації;
  • підприємців та маркетологів, які шукають інструменти, як зацікавити покоління Z своїм брендом;
  • HR-фахівців, охочих дізнатися, які стратегії мотивації підвищують залученість зумерів та що насправді їм важливо у роботодавцях,

  та усіх, хто взаємодіє із поколінням Z та хоче зробити цей процес максимально ефективним.   Серед спікерів:

  • талант WePlay Esports Олексій Малецький,
  • Founder & CEO School Navigator, засновниця сервісу пошуку приватних шкіл School Navigator Ірина Єцкало,
  • координаторка з розвитку соціального підприємництва у Future Development Agency Аліна Бочарникова,
  • Instagram та TikTok-блогерка, співведуча освітнього тревел-шоу "УніверCheck" Лера Педан,
  • учасниця проєкту «Школа успіху» від Klitschko Foundation Анна Яцюк,
  • розробник розумної світлодіодної маски Qudi Mask Михайло Чумаченко, 
  • засновник та CEO компанії Harmix® Назар Поночевний,
  • дитячий та сімейний психолог, Президент Асоціації дитячих аналітичних психологів Катерина Гольцберг,
  • заступниця директора з формаційної програми у школі повного дня КМДШ_Голосіїв Олена Кузовенкова, 

  Ви дізнаєтеся:

  • Як підлітку розпочати шлях у бізнесі, де взяти гроші, знання та клієнтів.
  • Чого та де навчатися, аби завжди бути у тренді.
  • Навіщо потрібно вивчати у школі медіабезпеку та медіаграмотність.
  • Навіщо привчати дітей до соціальної місії ще зі школи і як це зробити.
  • Блогерство — мильна бульбашка чи справді професія майбутнього.
  • Стратегії управління фінансами для підлітків, які допоможуть накопичити перший мільйон.
  • Кіберпростір: можливості для розваг, навчання та заробітку.

  Окрім того, гості зможуть долучитися до вокального та танцювального майстер-класів від Talant School Наталії Могилевської.    Для усіх охочих організатори надали можливість долучитися до безкоштовної онлайн-трансляції за попередньої реєстрації: ​​   Реєструйтеся на захід, аби адаптуватися до нових реалій разом із поколінням, що задає тренди в усіх галузях!   Організатори: бізнес/медіа бюро Ekonomika+, дайджест ділової жінки WoMo та ділове онлайн-видання Delo.ua.    Кіберспортивний партнер – WePlay Esports Інформаційний партнер – MBA Kids International

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