Що цікавить нове покоління й що нас чекаю вже завтра? Актуально
Що цікавить сучасне покоління? Як з ним працювати, як продавати зумерам та як з ними розмовляти однією мовою? Дізнайтеся із перших уст 27 лютого на безкоштовній онлайн-конференції Zavtra. 20 лідерів покоління Z, які попри свій вік та обставини запускають стартапи, роблять наукові відкриття, перемагають в олімпіадах світового рівня та крок за кроком будують нову реальність, допоможуть вам підготуватися до найближчого майбутнього! деталі Конференція буде корисною для:
- підлітків, які не хочуть чекати, «поки виростуть», аби розпочати власну справу чи зробити свій внесок у світ;
- батьків, які прагнуть допомогти своїм дітям реалізувати потенціал, розвинути підприємницьке мислення та відкрити нові можливості реалізації;
- підприємців та маркетологів, які шукають інструменти, як зацікавити покоління Z своїм брендом;
- HR-фахівців, охочих дізнатися, які стратегії мотивації підвищують залученість зумерів та що насправді їм важливо у роботодавцях,
та усіх, хто взаємодіє із поколінням Z та хоче зробити цей процес максимально ефективним. Серед спікерів:
- талант WePlay Esports Олексій Малецький,
- Founder & CEO School Navigator, засновниця сервісу пошуку приватних шкіл School Navigator Ірина Єцкало,
- координаторка з розвитку соціального підприємництва у Future Development Agency Аліна Бочарникова,
- Instagram та TikTok-блогерка, співведуча освітнього тревел-шоу "УніверCheck" Лера Педан,
- учасниця проєкту «Школа успіху» від Klitschko Foundation Анна Яцюк,
- розробник розумної світлодіодної маски Qudi Mask Михайло Чумаченко,
- засновник та CEO компанії Harmix® Назар Поночевний,
- дитячий та сімейний психолог, Президент Асоціації дитячих аналітичних психологів Катерина Гольцберг,
- заступниця директора з формаційної програми у школі повного дня КМДШ_Голосіїв Олена Кузовенкова,
Ви дізнаєтеся:
- Як підлітку розпочати шлях у бізнесі, де взяти гроші, знання та клієнтів.
- Чого та де навчатися, аби завжди бути у тренді.
- Навіщо потрібно вивчати у школі медіабезпеку та медіаграмотність.
- Навіщо привчати дітей до соціальної місії ще зі школи і як це зробити.
- Блогерство — мильна бульбашка чи справді професія майбутнього.
- Стратегії управління фінансами для підлітків, які допоможуть накопичити перший мільйон.
- Кіберпростір: можливості для розваг, навчання та заробітку.
Окрім того, гості зможуть долучитися до вокального та танцювального майстер-класів від Talant School Наталії Могилевської. Для усіх охочих організатори надали можливість долучитися до безкоштовної онлайн-трансляції за попередньої реєстрації: Реєструйтеся на захід, аби адаптуватися до нових реалій разом із поколінням, що задає тренди в усіх галузях! Організатори: бізнес/медіа бюро Ekonomika+, дайджест ділової жінки WoMo та ділове онлайн-видання Delo.ua. Кіберспортивний партнер – WePlay Esports Інформаційний партнер – MBA Kids International