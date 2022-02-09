Безкоштовна онлайн конферція пройде вже 27 лютого, де ми дізнаємось чим живе покоління Z

Що цікавить сучасне покоління? Як з ним працювати, як продавати зумерам та як з ними розмовляти однією мовою? Дізнайтеся із перших уст 27 лютого на безкоштовній онлайн-конференції Zavtra. 20 лідерів покоління Z, які попри свій вік та обставини запускають стартапи, роблять наукові відкриття, перемагають в олімпіадах світового рівня та крок за кроком будують нову реальність, допоможуть вам підготуватися до найближчого майбутнього! деталі Конференція буде корисною для:

підлітків, які не хочуть чекати, «поки виростуть», аби розпочати власну справу чи зробити свій внесок у світ;

батьків, які прагнуть допомогти своїм дітям реалізувати потенціал, розвинути підприємницьке мислення та відкрити нові можливості реалізації;

підприємців та маркетологів, які шукають інструменти, як зацікавити покоління Z своїм брендом;

HR-фахівців, охочих дізнатися, які стратегії мотивації підвищують залученість зумерів та що насправді їм важливо у роботодавцях,

та усіх, хто взаємодіє із поколінням Z та хоче зробити цей процес максимально ефективним. Серед спікерів:

талант WePlay Esports Олексій Малецький,

Founder & CEO School Navigator, засновниця сервісу пошуку приватних шкіл School Navigator Ірина Єцкало,

координаторка з розвитку соціального підприємництва у Future Development Agency Аліна Бочарникова,

Instagram та TikTok-блогерка, співведуча освітнього тревел-шоу "УніверCheck" Лера Педан,

учасниця проєкту «Школа успіху» від Klitschko Foundation Анна Яцюк,

розробник розумної світлодіодної маски Qudi Mask Михайло Чумаченко,

засновник та CEO компанії Harmix® Назар Поночевний,

дитячий та сімейний психолог, Президент Асоціації дитячих аналітичних психологів Катерина Гольцберг,

заступниця директора з формаційної програми у школі повного дня КМДШ_Голосіїв Олена Кузовенкова,

Ви дізнаєтеся:

Як підлітку розпочати шлях у бізнесі, де взяти гроші, знання та клієнтів.

Чого та де навчатися, аби завжди бути у тренді.

Навіщо потрібно вивчати у школі медіабезпеку та медіаграмотність.

Навіщо привчати дітей до соціальної місії ще зі школи і як це зробити.

Блогерство — мильна бульбашка чи справді професія майбутнього.

Стратегії управління фінансами для підлітків, які допоможуть накопичити перший мільйон.

Кіберпростір: можливості для розваг, навчання та заробітку.

Окрім того, гості зможуть долучитися до вокального та танцювального майстер-класів від Talant School Наталії Могилевської. Для усіх охочих організатори надали можливість долучитися до безкоштовної онлайн-трансляції за попередньої реєстрації: ​​ Реєструйтеся на захід, аби адаптуватися до нових реалій разом із поколінням, що задає тренди в усіх галузях! Організатори: бізнес/медіа бюро Ekonomika+, дайджест ділової жінки WoMo та ділове онлайн-видання Delo.ua. Кіберспортивний партнер – WePlay Esports Інформаційний партнер – MBA Kids International